गरीब रथ-सप्तक्रांति से लेकर अवध एक्सप्रेस तक, आधा दर्जन ट्रेनों का रूट बदला; देखें लिस्ट

गोरखपुर में रेलवे लाइन के दोहरीकरण कार्य के चलते कई ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया गया है। गरीब रथ सप्तक्रांति बीकापुर जननायक अमरनाथ और अवध एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें अब बदले हुए मार्गों से चलेंगी। स्टेशन अधीक्षक ने यात्रियों को इसकी सूचना दी है ताकि उन्हें यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह परिवर्तन 22 सितंबर से 26 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।

जागरण टीम, बेतिया/छपरा। गोरखपुर में रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर आधा दर्जन ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक लालबाबू राउत ने बताया कि गरीब रथ गाड़ी संख्या 12212 ट्रेन बेतिया के रास्ते मुजफ्फरपुर नहीं जाएगी। इसका रूट बदलकर 25 सितंबर से लखनऊ, बनारस, छपरा रास्ते मुजफ्फरपुर जाएगी।

गाड़ी संख्या 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस 26 सितंबर को बेतिया के रास्ते नहीं जाकर मुजफ्फरपुर, छपरा, बनारस, अयोध्या के रास्ते आनंद विहार जाएगी। बीकापुर एक्सप्रेस (14012) 22 सितंबर से 26 सितंबर तक बेतिया के रास्ते नहीं जाएगी। यह ट्रेन लखनऊ, बनारस, छपरा, मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा जाएगी।

जननायक एक्सप्रेस (15212) 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बेतिया के रास्ते नहीं जाकर लखनऊ, बनारस, छपरा, मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा जाएगी। अमरनाथ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15653 बेतिया के रास्ते नहीं जाकर मुजफ्फरपुर, छपरा, बनारस, लखनऊ के रास्ते जमुई तक जाएगी।

अवध एक्सप्रेस (19038) 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच बेतिया के रास्ते नहीं जाकर बनारस, लखनऊ के रास्ते बांद्रा तक जाएगी। वहीं 19037 अवध एक्सप्रेस 23 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बेतिया के रास्ते नहीं जाकर लखनऊ, बनारस, छपरा के रास्ते बरौनी जाएगी।

अमृत भारत एक्सप्रेस के छपरा से संचालन की मांग तेज दूसरी ओर, भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी पहल अमृत भारत एक्सप्रेस यात्रियों के लिए किफायती किराए और आधुनिक सुविधाओं का नया विकल्प बनकर उभरा है। वर्तमान में देशभर में 11 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर दौड़ रही हैं।