पटना में बाहर निकलते वक्त जरूर चेक करें ट्रैफिक प्लान, गांधी जयंती को लेकर बदल गया है रूट

पटना में गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा केवल पासधारकों और आपातकालीन वाहनों को अनुमति दी जाएगी। शहर में पार्किंग पर भी रोक रहेगी और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। गांधी मैदान में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

जागरण संवाददाता, पटना। दो अक्टूबर को गांधी मैदान में आयोजित रावणवध कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्ति और यातायात सामान्य होने तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इस दौरान गांधी मैदान की तरफ आम वाहनों की आवाजाही पर कई जगह पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल पासधारक, आपातकालीन व एम्बुलेंस को ही आवश्यकतानुसार अनुमति दी जाएगी। भट्टाचार्या चौराहे से उत्तर गांधी मैदान की ओर, रामगुलाम चौक से जेपी गोलम्बर की ओर और बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर किसी भी वाहन का परिचालन नहीं होगा। डाकबंगला चौराहे से गांधी मैदान (जेपी गोलम्बर) तक का मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। वहीं, न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह जेपी गोलम्बर से डाकबंगला चौराहा और डाकबंगला से पटना जंक्शन गोलम्बर के बीच वाहनों, ठेला-खोमचा या किसी भी तरह की पार्किंग पर सख्त पाबंदी रहेगी। प्रतिबंधित और वैकल्पिक मार्ग रामगुलाम चौक से पूरे एक्जीबिशन रोड पर पार्किंग निषिद्ध रहेगी। जिलाधिकारी आवास से पुलिस लाइन तिराहा तक, गांधी मैदान के चारों ओर की सड़कों पर और मैदान के अंदर किसी भी तरह के वाहन या ठेले का प्रवेश वर्जित रहेगा।

आइएमए हाल, होटल पनाश, ट्विन टावर, मौर्या होटल के कटिंग से गांधी मैदान की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। अशोक राजपथ पर गोविंद मित्रा रोड से पश्चिम कारगिल चौक तक वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। बेली रोड से गांधी मैदान की ओर आने वाले रिक्शा/टैंपो आयकर गोलम्बर से वीरचंद पटेल पथ पर मोड़ दिए जाएंगे। बुद्धमार्ग में कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहा तक पूर्व की ओर गांधी मैदान जाने वाले मार्गों को बंद किया गया है।

सामान्य वाहनों के वैकल्पिक रूट -पटना सिटी से अशोक राजपथ होकर गांधी मैदान या जंक्शन जाने वाले वाहन गांधी चौक से भिखना पहाड़ी मोड़, बारीपथ, मछुआटोली, दिनकर गोलम्बर, नाला रोड, अप्सरा गोलम्बर से होते हुए जंक्शन जाएंगे। -दानापुर से गांधी मैदान आने वाले वाहन राजापुर पुल से बोरिंग रोड चौराहा की ओर भेजे जाएंगे। -पटना जंक्शन से गांधी मैदान की दिशा में जाने वाले वाहन को डाकबंगला से दाहिने मुड़कर न्यू डाकबंगला रोड, भट्टाचार्या मोड़, सीडीए बिल्डिंग से गोरियाटोली होते हुए स्टेशन तक भेजा जाएगा।

पासधारक और पार्किंग व्यवस्था -एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर -ज्ञान भवन -एसबीआइ परिसर -जेपी गंगा पथ पर अस्थायी स्थल -मौर्यलोक परिसर -वीरचंद पटेल पथ का सर्विस लेन -हार्डिंग रोड पर जीपीओ से आर ब्लाक तक एक लेन में व्यवस्था -पासधारक वाहन भी भीड़ समाप्ति एवं ट्रैफिक सामान्य होने के बाद ही बाहर निकल पाएंगे।