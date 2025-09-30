Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gopalganj Murder: प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर घर में फेंका शव, भारी बवाल के बाद थानाध्यक्ष पर गिरी गाज

    By sunil chaubey Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:36 PM (IST)

    गोपालगंज के कटेया में एक युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने कटेया थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि युवक को घर से बुलाकर आरोपियों ने चाकू से गोदकर मारा है। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के बाद पांच घंटे तक बवाल

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। कटेया थाने के पटखौली गांव में 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या और पांच घंटे चले बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजीपी के निर्देश पर कटेया थानाध्यक्ष रजनीश पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने घटना की जानकारी समय पर वरीय अधिकारियों को नहीं दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है पूरा मामला?

    कटेया थाना क्षेत्र के बेलही खास पंचायत अंतर्गत पटखौली गांव में सोमवार की देर रात 19 वर्षीय कृष्ण कुमार गुप्ता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव युवक के घर के पास फेंक दिया गया, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई और स्वजनों समेत ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया।

    मृतक की पहचान पटखौली निवासी जुगल किशोर गुप्ता के पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता (उम्र 19 वर्ष) के रूप में हुई। सोमवार रात लगभग साढ़े नौ बजे तक वह घर पर मौजूद थे, लेकिन सुबह स्वजनों ने देखा कि उनका शव घर के बगल में पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर खून के निशान भी मिले।

    ग्रामीणों में भड़का गुस्सा, पांच घंटे तक बवाल

    युवक की हत्या की खबर मिलते ही स्वजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने कटेया-विजयीपुर पथ को पकहां बाजार में टायर जलाकर जाम कर दिया। यह प्रदर्शन लगभग एक घंटे तक चला, जिसके दौरान यातायात बाधित रहा और लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे।

    स्वजनों का कहना है कि मृतक को घर से बुलाकर आरोपितों ने अपने घर में चाकू से गोदकर हत्या की। आरोपितों के घर में भी खून के निशान पाए गए।

    पुलिस ने की तत्काल गिरफ्तारी

    सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एक महिला सहित तीन आरोपितों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए आरोपितों को पीटने के लिए ग्रामीण भीड़ टूट पड़े। भीड़ की प्रतिक्रिया इतनी हिंसक थी कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ आनंद मोहन गुप्ता, थाना अध्यक्ष रजनीश प्रकाश पांडेय सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

    पुलिस की गाड़ी भी भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दी। स्थिति गंभीर होने पर पुलिस ने आरोपितों को सुरक्षित रखने के लिए एक मकान में बंद कर दिया। पुलिस बल मकान के बाहर तैनात किया गया। भारी भीड़ लगातार आरोपितों को बाहर निकालने और मारने के लिए दबाव डाल रही थी।

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल कैंप कर रही थी।

    डेढ़ घंटे तक तीनों आरोपित मकान में बंद

    डेढ़ घंटे तक पुलिस ने मकान बंद कर तीनों आरोपितों को भीड़ से बचाया। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी भीड़ से टकराते रहे। भीड़ आरोपितों को बाहर निकालने की मांग कर रही थी।

    फिलहाल, जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित मौके पर पहुंचे और स्वजनों और ग्रामीणों को समझाकर स्थिति को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों को अपने वाहन में सुरक्षित स्थानांतरित कर कटेया थाना पहुंचाया।

    आरोपितों ने दी थी हत्या करने की धमकी

    स्वजनों का कहना है कि आरोपितों ने पहले भी युवक को हत्या की धमकी दी थी। लगभग दो माह पहले ही आरोपितों ने युवक की जान लेने की धमकी दे चुके थे। मृत युवक के स्वजन का आरोप था कि आरोपितों ने घर में बुलाकर कृष्ण कुमार की हत्या की है।

    इसके बाद उसके शव को रात में चुपके से लाकर घर के समीप रख दिया है। डीएम और एसपी ने मौके पर आकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पूरी कार्रवाई कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।

    जो आरोपित फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी ने थाना अध्यक्ष रजनीश प्रकाश पाण्डेय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मृतक की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई है। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है और अन्य संभावित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है।

    यह भी पढ़ें- मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू को मिली जान से मारने की धमकी,यूट्यूब पर अपलोड किया गया आपत्तिजनक वीडियो

    यह भी पढ़ें- Bihar Crime: प्रेमिका के साथ भागे युवक को पानीपत से शेखपुरा तक पीटा, तड़प-तड़प कर हुई मौत