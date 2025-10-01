Language
    Toll Tax: पटना में टोल टैक्स ₹5 से ₹25 तक घटा, आज रात से आप कर सकेंगे 140 से 825 रुपये की बचत

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:42 AM (IST)

    पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में पटना-बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में कटौती की गई है। यह कटौती 5 रुपये से 25 रुपये तक की गई है। 20 किमी की परिधि में रहने वालों के लिए मासिक पास अब 350 की जगह 340 रुपये में बनेगा। हल्के और भारी वाहनों के मासिक पास में भी छूट मिलेगी।

    आज रात से टोल टैक्स पांच से 25 रुपये तक घटा

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। दीदारगंज थाना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर स्थित पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से बुधवार की रात 12 बजे के बाद से गुजरने वाले सभी तरह के वाहनों के टोल टैक्स में पांच रुपये से लेकर 25 रुपये तक की कटौती की गई है।

    टोल प्लाजा से 20 किमी की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए मासिक पास अब 350 की जगह 340 रुपये में बनेगा। हल्के और भारी वाहनों के मासिक पास में 140 से 825 रुपये तक की बचत होगी।

    सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के अधीन प्राधिकरण द्वारा पत्र टोल प्लाजा के प्रबंधन को भेजा गया है। यह कटौती थोक मूल्य सूचकांक के लिंकिंग फैक्टर में आई कमी के कारण की गई है। पूर्व में लिंकिंग फैक्टर 1.641 था, जो घटकर 1.561 हो गया है।

    140 की जगह 130 रुपये देना होगा

    जारी पत्र के अनुसार कार, जीप, वैन जैसे छोटे वाहनों के लिए अब एक तरफ का टोल टैक्स 140 की जगह 130 रुपये देना होगा। इन वाहनों के मासिक पास के लिए टोल टैक्स में 140 रुपये की बचत होगी।

    टोल टैक्स में पांच से 25 रुपये तक की कटौती व्यावसायिक वाहनों, मिनी बस, चार चक्का, 12 चक्का और 14 चक्का से अधिक वाले भारी वाहनों में भी की गई है।

    व्यवसायिक हल्के वाहनों में 140 रुपये, मिनी बस के लिए मासिक पास में अब 205 रुपये, चार चक्का बस, ट्रक के मासिक पास में 415 रुपये, भारी निर्माण मशीन ढोने वाले 12 चक्का वाले वाहनों में 630 रुपये और 14 चक्का से अधिक वाले वाहनों के मासिक पास में 825 रुपये की बचत होगी।

