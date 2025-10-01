Toll Tax: पटना में टोल टैक्स ₹5 से ₹25 तक घटा, आज रात से आप कर सकेंगे 140 से 825 रुपये की बचत

पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में पटना-बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की दरों में कटौती की गई है। यह कटौती 5 रुपये से 25 रुपये तक की गई है। 20 किमी की परिधि में रहने वालों के लिए मासिक पास अब 350 की जगह 340 रुपये में बनेगा। हल्के और भारी वाहनों के मासिक पास में भी छूट मिलेगी।

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। दीदारगंज थाना अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 पर स्थित पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा से बुधवार की रात 12 बजे के बाद से गुजरने वाले सभी तरह के वाहनों के टोल टैक्स में पांच रुपये से लेकर 25 रुपये तक की कटौती की गई है।

टोल प्लाजा से 20 किमी की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए मासिक पास अब 350 की जगह 340 रुपये में बनेगा। हल्के और भारी वाहनों के मासिक पास में 140 से 825 रुपये तक की बचत होगी। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के अधीन प्राधिकरण द्वारा पत्र टोल प्लाजा के प्रबंधन को भेजा गया है। यह कटौती थोक मूल्य सूचकांक के लिंकिंग फैक्टर में आई कमी के कारण की गई है। पूर्व में लिंकिंग फैक्टर 1.641 था, जो घटकर 1.561 हो गया है।

140 की जगह 130 रुपये देना होगा जारी पत्र के अनुसार कार, जीप, वैन जैसे छोटे वाहनों के लिए अब एक तरफ का टोल टैक्स 140 की जगह 130 रुपये देना होगा। इन वाहनों के मासिक पास के लिए टोल टैक्स में 140 रुपये की बचत होगी।