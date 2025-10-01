दशहरा मेला घूमने के दौरान रखें इन बातों खास ख्याल, अगर साथ में है छोटे बच्चे तो जरूर कर लें ये उपाय

जागरण संवाददाता, पटना। जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा, दशहरा एवं रावण वध के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें आमजन से अपील की गई है कि वे बच्चों, महिलाओं व दिव्यांगों का खास ध्यान रखें।

घर से निकलने के पहले बच्चों व दिव्यांगों की जेब में नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखकर डाल दें। मेले के दौरान बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ें। कहीं पर भी कोई संदिग्ध चीज दिखे या आपात स्थिति हो तो तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष या डायल 112 नंबर पर सूचना दें।