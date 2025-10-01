दशहरा मेला घूमने के दौरान रखें इन बातों खास ख्याल, अगर साथ में है छोटे बच्चे तो जरूर कर लें ये उपाय
पटना जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। बच्चों महिलाओं और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान देने की अपील की गई है। बच्चों की जेब में पहचान पत्र डालने मेले में हाथ न छोड़ने और संदिग्ध वस्तुओं की सूचना तुरंत देने के लिए कहा गया है। सुरक्षा जांच में सहयोग करने और अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा, दशहरा एवं रावण वध के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसमें आमजन से अपील की गई है कि वे बच्चों, महिलाओं व दिव्यांगों का खास ध्यान रखें।
घर से निकलने के पहले बच्चों व दिव्यांगों की जेब में नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखकर डाल दें। मेले के दौरान बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ें। कहीं पर भी कोई संदिग्ध चीज दिखे या आपात स्थिति हो तो तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष या डायल 112 नंबर पर सूचना दें।
सुरक्षा जांच में सहयोग करें। पुलिस ने केंद्रीय बलों, क्विक रिस्पांस टीम व सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल समेत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं लेकिन आमजन की सतर्कता व सहभागिता सुरक्षित व शांतिपूर्ण पर्व के लिए जरूरी है।
इन बातों का रखें ध्यान
- सुरक्षा मानकों का अनुपालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहें व अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखें।
- जांच आपके व परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसमें सहयोग करें।
- अफवाहें नहीं फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें।
- पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ एवं नशे से दूर रहें।
- मेले में अनुशासन बनाए रखें, सड़क पर धीरे-धीरे कतारबद्ध ढंग से चलें।
- इमरजेंसी मार्गों को अवरुद्ध नहीं करें।
- संदिग्ध वस्तु या कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष 0612-2219810, 2219234 या डायल 112 पर तुरंत दें।
