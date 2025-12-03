Language
    Bihar Politics: अचानक दिल्ली गए तेजस्वी यादव, राहुल के साथ मीटिंग की चर्चा; सियासी अटकलें तेज

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    राजद नेता तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के बीच में ही अचानक दिल्ली रवाना हो गए। राहुल गांधी के बुलावे पर उनकी यह यात्रा राज्यपाल के अभिभाषण से ठीक पहले ह ...और पढ़ें

    तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। PTI

    राज्य ब्यूरो, पटना। नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान ही राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को अचानक दिल्ली रवाना हो गए। सत्र शुरू हुए अभी दो ही दिन हुए हैं और तीसरे दिन बुधवार को विधान मंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होना है।

    ऐसे में तेजस्वी की दिल्ली यात्रा को लेकर कई अटकलें लगाई जाती रहीं। सूत्र बता रहे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अविलंब बुलावे पर तेजस्वी अचानक दिल्ली गए हैं और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में उपस्थित भी हो जाएंगे।

    सप्ताह भीतर तेजस्वी की दिल्ली की यह दूसरी यात्रा है, इसलिए भी अटकलें तेज रहीं। पहली यात्रा की तरह इस बार भी वे मीडियाकर्मियों से दूरी बनाए रहे।

    मंगलवार को विधानसभा सत्र की कार्यवाही समाप्त होते ही तेजस्वी पटना एयरपोर्ट पहुंचे और मीडिया के सवालों का कोई जवाब दिए बिना सीधे अंदर चले गए।

    उल्लेखनीय है कि पांच दिन पहले भी तेजस्वी दिल्ली गए थे। दोनों बच्चों के साथ उनकी पत्नी राजश्री दिल्ली में हैं। तब उनकी यात्रा का कारण पारिवारिक माना गया था।

