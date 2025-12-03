Bihar Politics: अचानक दिल्ली गए तेजस्वी यादव, राहुल के साथ मीटिंग की चर्चा; सियासी अटकलें तेज

राज्य ब्यूरो, पटना। नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान ही राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार को अचानक दिल्ली रवाना हो गए। सत्र शुरू हुए अभी दो ही दिन हुए हैं और तीसरे दिन बुधवार को विधान मंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होना है।

