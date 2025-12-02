Bihar Politics: 'राजद अपने विधायकों को दूसरे दलों में जाने से रोके', चिराग की पार्टी ने दी नसीहत

राज्य ब्यूरो, पटना। लोजपा (रामविलास) ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र के उस दावे को सरासर गलत करार दिया है कि उसके 17 विधायक राजद में आने के लिए तैयार बैठे हैं।

पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह ने मंगलवार को कहा कि भाई वीरेंद्र अपने विधायकों को दूसरे दलों में जाने से रोकें।

प्रवक्ता ने कहा कि लोजपा (रामविलास) के 19 में से 17 विधायक महागठबंधन के जीते हुए विधायकों को हराकर आए हैं, जो यह साबित करता है कि जनता ने राजद की नीतियों और उनके कार्यशैली को पूरी तरह नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक हैसियत और ताकत को इनलोग से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है।