Bihar Politics: लालू परिवार से छिन जाएगा उनका नया घर? BJP ने जताई जब्त किए जाने की आशंका

राज्य ब्यूरो, पटना। फुलवारीशरीफ के महुआ बाग में बन रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के निजी भवन को आलीशान महल बताया है। अपने एक्स हैंडल पर निर्माणाधीन भवन का वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार से हुई कमाई से इस भवन के निर्माण का आरोप लगाया है और इसे ईडी द्वारा जब्त किए जाने की आशंका प्रकट की है।

भाजपा ने लिखा है कि लालूजी का 'समाजवाद' यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल...!

भाजपा के इस पोस्ट के आलोक में स्मरण हो कि ईडी ने जुलाई, 2023 में लालू परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के छह करोड़ से अधिक मूल्य के भूखंड और मकान को जब्त किया था। वे संपत्तियां दिल्ली और गाजियाबाद के अलावा पटना की हैं। उनमें राबड़ी देवी के नाम पर फुलवारीशरीफ का एक भूखंड भी रहा।