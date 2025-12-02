Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: लालू परिवार से छिन जाएगा उनका नया घर? BJP ने जताई जब्त किए जाने की आशंका

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    भाजपा ने लालू प्रसाद के पटना में बन रहे निजी भवन को आलीशान महल बताते हुए भ्रष्टाचार के धन से निर्माण का आरोप लगाया है। भाजपा ने ईडी द्वारा भवन को जब्त ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। फुलवारीशरीफ के महुआ बाग में बन रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के निजी भवन को आलीशान महल बताया है। अपने एक्स हैंडल पर निर्माणाधीन भवन का वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार से हुई कमाई से इस भवन के निर्माण का आरोप लगाया है और इसे ईडी द्वारा जब्त किए जाने की आशंका प्रकट की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा ने लिखा है कि लालूजी का 'समाजवाद' यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल...!

    भाजपा के इस पोस्ट के आलोक में स्मरण हो कि ईडी ने जुलाई, 2023 में लालू परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के छह करोड़ से अधिक मूल्य के भूखंड और मकान को जब्त किया था। वे संपत्तियां दिल्ली और गाजियाबाद के अलावा पटना की हैं। उनमें राबड़ी देवी के नाम पर फुलवारीशरीफ का एक भूखंड भी रहा।

    उल्लेखनीय है कि लालू अभी 10, सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राबड़ी देवी को आवंटित है। अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी को सरकार 39, हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने का नोटिस दे चुकी हैं।

    इस बीच चर्चा है कि नए बंगले में जाने के बजाय लालू परिवार महुआबाग वाले निजी भवन में शिफ्ट हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- 'लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने...' पटना के महुआबाग में बन रही हवेली पर बीजेपी का तंज

    यह भी पढ़ें- 'हमारा मकसद व्यक्तिगत विरोध नहीं, सरकार भटकेगी तो आईना दिखाएंगे'; सदन में बोले तेजस्वी यादव