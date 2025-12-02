Bihar Politics: लालू परिवार से छिन जाएगा उनका नया घर? BJP ने जताई जब्त किए जाने की आशंका
भाजपा ने लालू प्रसाद के पटना में बन रहे निजी भवन को आलीशान महल बताते हुए भ्रष्टाचार के धन से निर्माण का आरोप लगाया है। भाजपा ने ईडी द्वारा भवन को जब्त ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। फुलवारीशरीफ के महुआ बाग में बन रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के निजी भवन को आलीशान महल बताया है। अपने एक्स हैंडल पर निर्माणाधीन भवन का वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार से हुई कमाई से इस भवन के निर्माण का आरोप लगाया है और इसे ईडी द्वारा जब्त किए जाने की आशंका प्रकट की है।
भाजपा ने लिखा है कि लालूजी का 'समाजवाद' यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल...!
भाजपा के इस पोस्ट के आलोक में स्मरण हो कि ईडी ने जुलाई, 2023 में लालू परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के छह करोड़ से अधिक मूल्य के भूखंड और मकान को जब्त किया था। वे संपत्तियां दिल्ली और गाजियाबाद के अलावा पटना की हैं। उनमें राबड़ी देवी के नाम पर फुलवारीशरीफ का एक भूखंड भी रहा।
उल्लेखनीय है कि लालू अभी 10, सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राबड़ी देवी को आवंटित है। अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी को सरकार 39, हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने का नोटिस दे चुकी हैं।
इस बीच चर्चा है कि नए बंगले में जाने के बजाय लालू परिवार महुआबाग वाले निजी भवन में शिफ्ट हो सकता है।
