    'लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने...' पटना के महुआबाग में बन रही हवेली पर बीजेपी का तंज

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:03 PM (IST)

    पटना के फुलवारीशरीफ में लालू प्रसाद यादव (Lalu Family) की देखरेख में एक विशाल दो मंजिला भवन बन रहा है, जिसे राजद का नया केंद्र माना जा रहा है। भाजपा ने इस निर्माणाधीन हवेली पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी का समाजवाद लूट-खसोट से परिपूर्ण है।

    महुआबाग में निर्माणाधीन मकान। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के फुलवारीशरीफ के महुआबाग में निर्माणाधीन दो मंजिला और नौ कमरों वाले विशाल परिसर को ही आने वाले समय में राजद की राजनीति का नया केंद्र माना जा रहा, जो सुप्रीमो लालू प्रसाद की देखरेख में बन रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि अब लालू परिवार इसी परिवार में जल्द शिफ्ट हो जाएगा।

    फुलवारीशरीफ में यह दो मंजिला भवन कालोनियल शैली में बन रहा है। इस भवन में मास्टर बेडरूम के साथ नौ कमरे और रिसेप्शन क्षेत्र है। एक बड़ा एंट्री गेट, लंबा-चौड़ा कैंपस और मीटिंग हाल भी बनाया जा रहा है।

    विशाल परिसर में शांति और गोपनीयता के दृष्टिकोण से चारों ओर उद्यान है। मास्टर बेडरूम के अतिरिक्त नौ बेडरूम हैं। पूरे परिवार को ध्यान में रखकर बड़ा डाइनिंग हाल बना है। कर्मचारियों के लिए अलग आवास है। राजनीति बैठकों के लिए हाल और मल्टी-ह्वीकल पार्किंग स्पेस है।

    अब बीजेपी ने पटना के महुआबाग इलाके में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की कथित निर्माणाधीन आलीशान हवेली पर तंज कसा है।

     

    पार्टी के एक्स हैंडल से महुआबाग स्थित इस भवन का एक वीडियो शेयर किया गया है। उस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि लालू जी का "समाजवाद" यानी लूट-खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार! लालू परिवार एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो-आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों-बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलिशान महल...

    बीजेपी के इस ट्वीट के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है।

