    लालू-राबड़ी फैमिली महुआबाग में करेगी शिफ्ट! 9 बेडरूम, डाइनिंग हॉल के साथ ऐसी है फैसिलिटी

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:49 PM (IST)

    Lalu Family: लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार जल्द ही पटना के महुआबाग स्थित नए आवास में शिफ्ट होने वाला है। इस नए घर में 9 बेडरूम और एक बड़ा डाइनिंग हॉल है। परिवार को आरामदायक जीवन मिल सके, इसके लिए आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। 

    लालू फैमिली का नया बंगला। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी बंगले के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के यथाशीघ्र अपने निजी आवास में शिफ्ट होने का संकेत है, जो अंतिम आकार लेने ही वाला है।

    फुलवारीशरीफ के महुआ बाग में निर्माणाधीन इस दो मंजिला और नौ कमरों वाले विशाल परिसर को ही भविष्य में राजद की राजनीति का नया केंद्र माना जा रहा, जो सुप्रीमो लालू प्रसाद की देखरेख में बन रहा। इसमें परिवार के साथ पार्टी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है, विशेषकर लालू के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गोपनीयता का।

    लालू अभी पटना में 10, सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में रह रहे, जो राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिला था। अब वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और 2019 में ही हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए नि:शुल्क आवास आदि की व्यवस्था नहीं रही।

    ऐसे में नई सरकार ने राबड़ी को 39, हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होने का आदेश दिया है। यह मंत्रियों को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा बंगला है, लेकिन उसमें शिफ्ट होने के बजाय लालू अब निजी आवास में जाना चाहते हैं, ऐसा राजद के सूत्र बता रहे।

    कारण यह कि पटना के राजनीतिक गलियारे के केंद्र में अवस्थित 10, सर्कुलर रोड से राजद की पहचान जुड़ी हुई है। लालू चाह रहे कि अब पहचान का केंद्र वहीं रहे, जिसको लेकर भविष्य में कोई खटका नहीं हो और जहां से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को वे निर्बाध जारी रख सकें।

    इसलिए वे महुआ बाग में जायजा लेने के बाद निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिए हैं। संभावना है कि निर्माण पूरा होने तक राबड़ी पुराने बंगले में रहने के लिए सरकार से मोहलत मांग सकती हैं। आनाकानी की स्थिति में न्यायालय जाने का विकल्प भी खुला हुुआ है।

    बहरहाल नोटिस मिलने के बाद निजी आवास के निर्माण की गति तेज हो गई है, जो 10, सर्कुलर रोड से लगभग साढ़े पांच किलोमीटर की दूरी पर है। चर्चा है कि यहां सख्त प्रोटोकाल लागू होंगे।

    आने-जाने वालों की जांच और पूर्व-अनुमति आवश्यक होगी। अनियोजित बैठकें सीमित रहेंगी। लालू के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मेडिकल टीम के लिए भी यहां व्यवस्था रहेगी।

    ऐसा होगा लालू का भवन

    कालोनियल शैली का यह दो मंजिला भवन है। मास्टर बेडरूम के साथ नौ कमरे और रिसेप्शन क्षेत्र है। एक बड़ा एंट्री गेट, लंबा-चौड़ा कैंपस और मीटिंग हाल भी बनाया जा रहा है। विशाल परिसर में शांति और गोपनीयता के दृष्टिकोण से चारों ओर उद्यान है। इसमें आधुनिकतम सुविधाओं के साथ साज-सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया है।

    मास्टर बेडरूम के अतिरिक्त नौ बेडरूम हैं। चर्चा है कि लालू-राबड़ी की नौ संतानों के दृष्टिकोण से नौ बेडरूम बनाए गए हैं। पूरे परिवार को ध्यान में रखकर बड़ा डाइनिंग हाल बना है। कर्मचारियों के लिए अलग आवास है। राजनीति बैठकों के लिए हाल और मल्टी-ह्वीकल पार्किंग स्पेस है।

    पूरे निर्माण की निगरानी स्वयं लालू यादव कर रहे। इंटीरियर से लेकर लेआउट तक की हर बारीकी पर उनकी दृष्टि है। उल्लेखनीय है कि कालोनियल शैली वस्तुत: भवन निर्माण की यूरोपीय शैली है, जिसमें स्थानीय जलवायु, सामग्री और संस्कृति का मिश्रण होता है।