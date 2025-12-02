Bihar Politics: 'एक तो गया अगली बारी आपकी...', MP को MLA ने दे दी खुली चुनौती; सियासी हलचल तेज

संवाद सूत्र, बिहपुर। 18वीं बिहार विस का प्रथम सत्र शुरू होते ही बिहपुर विस के भाजपा विधायक ई. शैलेंद्र ने मंगलवार को भागलपुर सांसद अजय मंडल को चुनौती दे दी है। विधायक ने सोशल मीडिया में सांसद के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विधायक प्रत्याशी को हराने के लिए कुकर्म किया। एक तो गया, अब अगली बारी आपकी है। ये खुली चुनौती है।

बता दें कि संपन्न विस चुनाव प्रचार के दौरान वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। जिसके बारे में कहा गया था कि सांसद अजय मंडल बिहपुर विस क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे। इस दौरान सांसद के उक्त गांव में पहुंचने की सूचना मिलने पर कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते वहां पहुंच गए थे। इसी बीच सांसद घर से निकल कर सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल गए।