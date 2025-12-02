Bihar Politics: 'एक तो गया अगली बारी आपकी...', MP को MLA ने दे दी खुली चुनौती; सियासी हलचल तेज
सोशल मीडिया पर बिहपुर विधायक ने एक सांसद को संबोधित करते हुए लिखा कि 'एक तो गया, अगली बारी आपकी'। इस पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। राज ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बिहपुर। 18वीं बिहार विस का प्रथम सत्र शुरू होते ही बिहपुर विस के भाजपा विधायक ई. शैलेंद्र ने मंगलवार को भागलपुर सांसद अजय मंडल को चुनौती दे दी है।
विधायक ने सोशल मीडिया में सांसद के पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए लिखा है कि आपने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विधायक प्रत्याशी को हराने के लिए कुकर्म किया। एक तो गया, अब अगली बारी आपकी है। ये खुली चुनौती है।
बता दें कि संपन्न विस चुनाव प्रचार के दौरान वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। जिसके बारे में कहा गया था कि सांसद अजय मंडल बिहपुर विस क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे थे।
इस दौरान सांसद के उक्त गांव में पहुंचने की सूचना मिलने पर कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते वहां पहुंच गए थे। इसी बीच सांसद घर से निकल कर सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल गए।
विधायक ईं. शैलेंद्र ने सांसद पर बिहपुर विस क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद अजय मंडल बिहपुर में मुझे हराने के लिए रात के अंधेरे में विरोधी के पक्ष में प्रचार करने आ रहे थे।
इधर, विधायक के इस ताजा पोस्ट के बाबत मंगलवार को सांसद अजय कुमार मंडल से संपर्क किया गया। जिस पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 'राजद अपने विधायकों को दूसरे दलों में जाने से रोके', चिराग की पार्टी ने दी नसीहत
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: लालू परिवार से छिन जाएगा उनका नया घर? BJP ने जताई जब्त किए जाने की आशंका
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।