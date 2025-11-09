Bihar Chunav 2025: 'शराबबंदी से बाहर करेंगे ताड़ी, पासी समाज को मिलेगा बेचने का अधिकार', तेजस्वी का वादा
बिहार चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election) के मद्देनज़र, तेजस्वी यादव ने पासी समाज से वादा किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो ताड़ी को शराबबंदी से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पासी समाज को ताड़ी बेचने का कानूनी अधिकार मिलेगा। तेजस्वी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की भी बात कही है।
जागरण टीम, पटना/ जमुई। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi yadav) ने कहा कि उम्र में कच्चा हूं पर जुबान का पक्का हूं। बिहार में अब बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार को बिहार चलाने के लिए आपने 20 वर्ष दिए, अब 20 माह हमें दें। अगर बदलाव नहीं ला सका तो राजनीति छोड़ दूंगा। सरकार बनी तो शराबबंदी से ताड़ी को बाहर किया जाएगा। पासी समाज के लोग ताड़ी बेच सकेंगे।
तेजस्वी शनिवार को गया के फतेहपुर, बाराचट्टी, इमामगंज, डोभी, गुरुआ, कोंच व बेलागंज, जहानाबाद के मुखदुमपुर व रतनी फरीदपुर और नवादा जिले के पांचों विस क्षेत्र नवादा, हिसुआ, गोविंदपुर, वारिसलीगंज, रजौली, जमुई जिले के जमुई, चकाई, झाझा व सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने वादे को दोहराते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर किसी को कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह काम केवल तेजस्वी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं।
किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी और मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक परिवार के खाते में 30 हजार रुपये भेजे जाएंगे। 500 रुपये में रसोई गैस सिलिंडर व वृद्धजन पेंशन 15 सौ रुपये करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार दिल्ली से रिमोट पर चलाई जा रही है।
सरकार पर बोला हमला
उन्होंने कहा कि बाहरी लोग यहां आकर ताकत लगा रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहारी हर स्थिति में आगे रहने वाला है। बिहार में बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। गरीबों को पांच किलो की जगह तीन किलो राशन दिया जा रहा है।
तेजस्वी ने जात-पात व धर्म से परे उठकर महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनते ही घोषणा-पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। सरकार बनते ही बिहार को महाजंगलराज से मुक्ति मिलेगी।
हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, मां-बहन योजना के तहत हर माह आर्थिक सहायता और पढ़ाई, दवाई व कमाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि अब बिहार में बदलाव जरूरी है। उन्होंने जनता से नई सोच और नए नेतृत्व को मौका देने की अपील की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।