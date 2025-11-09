किस गीत के बोल पीएम मोदी ने अपनी आखिरी चुनावी सभा में सुनाए? बिहारवासियों से एक वादा भी कर गए

डिजिटल डेस्क, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। BiharVidhanSabhaChuna: पीएम मोदी वाक कौशल के लिए ख्यात हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अपने अंतिम पड़ाव में भी उन्होंने इसका खूब परिचय दिया। बेतिया में आयोजित चुनावी सभा के दौरान न केवल कांग्रेस और राजद को निशाना बनाया वरन एक फिल्मी गीत के बोल से उपस्थित लोगों का दिल भी जीत लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जीएसटी बचत उत्सव दरअसल पीएम मोदी ने अपने पारंपरिक अंदाज में सभा की शुुरुआत करने के बाद वे अपनी सरकार की ओर से लोगों को राहत देने के लिए शुरू किए गए प्रयासों की चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में वे जीएसटी बचत उत्सव का उदाहरण देने वाले थे। उससे पहले भूमिका के रूप में उन्होंने इस फिल्मी गीत के बोल लोगों को सुनाए।

यह फिल्म थी वर्ष 2010 में प्रदर्शित होने वाली पीपली लाइव। '... महंगाई डायन खाए जात है' गाने के बोल लोगों के सामने रखकर उन्होंने समझाया कि उस समय की स्थिति कितनी बदतर थी। आमिर खान व किरण राव ने इस फिल्म को बनाया था। जबकि यह रघुवीर यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, ओंकार दास मानिकपुरी जैसे कलाकार इसमें थे।

जीएसटी दर कम होने से राहत पीएम ने कहा कि उस समय वाकई यह स्थिति थी। आज हमारी सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव कर दिया है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर जीएसटी की दर या तो शून्य है या फिर पांच फीसदी रह गई है। इसमें लोगों की बचत बढ़ी है।

पिछले तीन माह की बाइक बिक्री के आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने लोगों के सामने यह बात रखी कि जीएसटी दर कम होने से लोगों के पास पैसे की बचत हो रही। वहीं दूसरी ओर चीजें सस्ती होने से वे इसे खरीद भी रहे हैं। बाइक इसका उदाहरण है।