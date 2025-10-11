दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज, सीट बंटवारे पर राहुल गांधी से बातचीत के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना
दिल्ली से पटना तक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, खासकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। राजद नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने आरजेडी की आपात बैठक बुलाई। मुकेश सहनी की नाराजगी की भी खबरें हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो सकता है।
राज्य ब्यूरो, पटना। दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज है, खासकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। खबर है कि राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं, जहां वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे।
तेजस्वी यादव की दिल्ली यात्रा के पीछे महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा होना माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, और तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है।
राहुल गांधी से बातचीत के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी की आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा हैं, और सीट बंटवारे एवं डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें हैं।
राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि 24-48 घंटों में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो सकता है, और जल्द ही औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये मुलाकात बिहार की राजनीति में महागठबंधन की रणनीति और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
राबड़ी आवास पर लालू यादव की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव पार्टी की इमरजेंसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में सहयोगी दलों के नेता और राजद के बड़े नेता सीट बंटवारे पर अपनी बात रख रहे हैं।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है, और आज इसका ऐलान हो सकता है। खबर है कि तेजस्वी यादव दो विधानसभा सीटों - राघोपुर और फुलपरास से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को राबड़ी आवास पर RJD संसदीय दल की बैठक हुई थी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई।
सूरजभान सिंह के राजद में शामिल होने की खबरों पर राष्ट्रीय लोजपा के मुख्य प्रवक्ता ललन चंद्रवंशी ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस का साथ छोड़कर सूरजभान सिंह दूसरी जगह नहीं जा सकते। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोजपा और दलित सेना की संयुक्त बैठक पटना में बुलाई गई है।
उधर, कांग्रेस ने भी सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला लेने के लिए अचानक बैठक बुलाई है, जिसमें दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और सीनियर आब्जर्वर जुड़े हैं। RJD संसदीय दल की बैठक में लालू यादव को अधिकृत किया गया है, और कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा, उसका मान होगा।
