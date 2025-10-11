मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा- भाजपा अपना अस्तित्व बचाने के लिए भटक रही है दर-दर
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए दर-दर भटक रही है। उन्होंने भाजपा पर लोगों का विश्वास खोने का आरोप लगाया और वीआईपी के भविष्य को लेकर विश्वास जताया। सहनी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया।
डिजिटल डेस्क, पटना। भाजपा अपना अस्तित्व बचाने के लिए दर-दर भटक रही है, यह बयान बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी ने दिया है। मुकेश सहनी ने एनडीए और भाजपा पर तीखा हमला बोला है, कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए यह दुर्दिन का वक्त है जब उसे सीट बंटवारे के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।
मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में एनडीए की अंदरूनी लड़ाई अब दिल्ली दरबार पहुंच गई है। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में घमासान मचा है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सबकुछ तय है, बस आखिरी टच दिया जा रहा है। बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
सहनी ने नीतीश कुमार और भाजपा की खींचतान पर कहा कि जदयू मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखने के लिए बेचैन है, जबकि भाजपा इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के लिए व्यग्र है। उन्होंने बिहार की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि बेरोज़गारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है। उद्योग धंधे ठप हैं, निवेश की योजना नहीं है। व्यापार, कारोबार, दुकानदारी, कारीगरी सब ठप हैं।
मुकेश सहनी ने कहा कि बंदरबांट में उलझी एनडीए सरकार से जनता को कोई उम्मीद अब नहीं बची है। उनकी टिप्पणियां बिहार की राजनीति में गठबंधनों की उठापटक और आगामी चुनावों को लेकर चर्चाओं के बीच आई हैं।
