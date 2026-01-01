'आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं', राबड़ी देवी के जन्मदिन पर बेटे तेज प्रताप यादव ने किया भावुक पोस्ट

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की पूर्व सीएम, लालू प्रसाद यादव की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर आज पटना स्थित आवास पर सन्नाटा है क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं हैं। राबड़ी देवी के जन्मदिन के अवसर पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके लिए भावुक संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवार से बेदखल किए जा चुके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी मां उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उन्होंने लिखा कि- जन्मदिन मुबारक हो, मां। आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है उसके पीछे आप ही हैं। यह जिंदगी जो हम जी रहे हैं - गर्मजोशी भरी, अधूरी, प्यार से भरी हुई, यह सब आपकी वजह से है। आपने तब भी इसे संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि संभालना क्या होता है।

तेज प्रताप यादव आगे लिखते हैं कि आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने बिना गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया और तब भी मजबूती से खड़ी रहीं जब किसी ने नहीं देखा कि यह कितना मुश्किल था।