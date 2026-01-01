'आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं', राबड़ी देवी के जन्मदिन पर बेटे तेज प्रताप यादव ने किया भावुक पोस्ट
बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के जन्मदिन पर उनके पटना आवास पर सन्नाटा है, क्योंकि वह दिल्ली में हैं। इस अवसर पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सो ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की पूर्व सीएम, लालू प्रसाद यादव की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी का आज जन्मदिन है।
इस अवसर पर आज पटना स्थित आवास पर सन्नाटा है क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं हैं। राबड़ी देवी के जन्मदिन के अवसर पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके लिए भावुक संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।
परिवार से बेदखल किए जा चुके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी मां उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उन्होंने लिखा कि-
जन्मदिन मुबारक हो, मां।
आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। हर हंसी, हर प्रार्थना, हर पल जो घर जैसा लगता है उसके पीछे आप ही हैं। यह जिंदगी जो हम जी रहे हैं - गर्मजोशी भरी, अधूरी, प्यार से भरी हुई, यह सब आपकी वजह से है। आपने तब भी इसे संभाला जब हमें पता भी नहीं था कि संभालना क्या होता है।
तेज प्रताप यादव आगे लिखते हैं कि आप मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। आपने बिना गिने दिया, बिना किसी शर्त के प्यार किया और तब भी मजबूती से खड़ी रहीं जब किसी ने नहीं देखा कि यह कितना मुश्किल था।
*Happy Birthday, Maa.*— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) January 1, 2026
You are the soul of our family. The steady breath behind every laugh, every prayer, every moment that feels like home. This life we live - warm, imperfect, full of love exists because of you. You held it together long before we even knew what holding on… pic.twitter.com/Uyr3Gg0YGG
तेज प्रताप ने लिखा कि कहते हैं कि जब भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो वे मां को भेजते हैं और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारे पास आप हैं।
राबड़ी देवी और लालू यादव दिल्ली में हैं। यह पहला अवसर है कि जब उत्सव के दिन राबड़ी आवास सूना है। तेजस्वी यादव भी अफनी पत्नी के साथ विदेश की यात्रा पर हैं।
