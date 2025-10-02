तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दशहरा पर दी नसीहत, कहा- समझना चाहिए कौन राम है कौन लक्ष्मण?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने विजयादशमी के मौके पर पूर्व उपमुख्यमंत्री छोटे भाई तेजस्वी यादव को सलाह दी है।

उन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। उन्हें समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण। अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए।

उन्हें अपनी का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।

दरअसल, महुआ रवाना होने से पहले पटना में पत्रकारों से तेज प्रताप यादव ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को दशहरा की बधाई भी दी।

साथ ही कहा कि हम जनता के बीच में रहते हैं। अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित कर दिया है। दशहरा को लेकर उन्होंने संदेश दिया कि रावण कोई होता नहीं है।

राणव असुर होता है, जो कि लोगों के दिमाग में बसा हुआ होता है। जब उस सोच को लोग बदल देंगे, तो राणव खुद ब खुद खत्म हो जाएगा।

RSS और गांधी पर टिप्पणी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं वर्षगांठ को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि आजादी की लड़ाई में RSS का कोई योगदान नहीं रहा।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ, उसे दुनिया जानती है। हम गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं।

राहुल गांधी के विदेश दौरे पर प्रतिक्रिया

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर उन्होंने कहा कि वे अगर समझते हैं कि उनकी विदेश यात्राओं से लोगों का भला होगा तो यह उनका निर्णय है।

आई लव मोहम्मद विवाद पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। साथ ही कहा कि हम सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। हम सभी धर्मों को मानते हैं। हमें भी गिरफ्तार कर लें।

