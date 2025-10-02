Language
    Gaya News: दशहरे की भीड़ में खौफनाक हत्या: शेरघाटी में 24 वर्षीय युवक पर बरसी दनादन चार गोलियां, मौत

    By kamal nayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:35 PM (IST)

    गया जिले के शेरघाटी में रजिस्ट्री कार्यालय के पास 24 वर्षीय दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संपत्ति विवाद के चलते हुई इस घटना में दीपक को चार गोलियां मारी गईं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बोतल और एक देशी कट्टा बरामद किया है। राजेश कुमार गुप्ता को हिरासत में लिया गया है।

    घर के पास जमा लोगों की भीड़। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। गया जिले के शेरघाटी थाना से महज 30 मीटर की दूरी पर स्थित नया बाजार रजिस्ट्री कार्यालय के पास गुरुवार की शाम एक सनसनीखेज वारदात में 24 वर्षीय दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    मृतक दीपक, द्वारिका प्रसाद का दत्तक पुत्र बताया जा रहा है, जिसकी बाजार में काफी जमीन-जायदाद है। सूचना मिलने पर प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार एवं एएसपी शैलेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

    घटना स्थल से शराब की बोतल और एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या संपत्ति विवाद के चलते की गई है। दीपक को चार गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    घटना के वक्त रावण दहन के चलते सड़क पर भारी भीड़ थी। हत्यारों ने इसी शोरगुल का फायदा उठाकर बड़ी चतुराई से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने राजेश कुमार गुप्ता को हिरासत में लिया है, जिसने प्रारंभिक पूछताछ में घटना की जानकारी होने की बात स्वीकार की है।

    चर्चा है कि उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और हत्या को पूरी तरह से नियोजित माना जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    खबर के बाद मेला क्षेत्र से लोग तेजी से दहशत भरे माहौल में अपने अपने घर लौट रहे हैं। पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। कई अन्य थानों से पुलिस बल आना शुरू कर दिए हैं।

