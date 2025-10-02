Gaya News: दशहरे की भीड़ में खौफनाक हत्या: शेरघाटी में 24 वर्षीय युवक पर बरसी दनादन चार गोलियां, मौत

गया जिले के शेरघाटी में रजिस्ट्री कार्यालय के पास 24 वर्षीय दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संपत्ति विवाद के चलते हुई इस घटना में दीपक को चार गोलियां मारी गईं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बोतल और एक देशी कट्टा बरामद किया है। राजेश कुमार गुप्ता को हिरासत में लिया गया है।

संवाद सहयोगी, शेरघाटी (गया)। गया जिले के शेरघाटी थाना से महज 30 मीटर की दूरी पर स्थित नया बाजार रजिस्ट्री कार्यालय के पास गुरुवार की शाम एक सनसनीखेज वारदात में 24 वर्षीय दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक दीपक, द्वारिका प्रसाद का दत्तक पुत्र बताया जा रहा है, जिसकी बाजार में काफी जमीन-जायदाद है। सूचना मिलने पर प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार एवं एएसपी शैलेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटना स्थल से शराब की बोतल और एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या संपत्ति विवाद के चलते की गई है। दीपक को चार गोलियां मारी गईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।