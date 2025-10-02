Language
    सासाराम में मौसम ने बरपाया कहर, घास चर रही 30 भैंसों पर गिरी बिजली; डरावना मंजर देख सहम गए लोग

    By Upendra Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:46 PM (IST)

    डेहरी अनुमंडल के नौहट्टा थाना क्षेत्र में कैमूर पहाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से 30 भैंसों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब भैंसें जंगल और पहाड़ी के आसपास चर रही थीं। पशुपालकों को इस घटना से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। नौहट्टा प्रखंड की सीओ के अनुसार आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पशुपालक मुआवजे के लिए आवेदन तैयार कर रहे हैं।

    घास चर रही 30 भैंसों पर गिरी बिजली। (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन। डेहरी अनुमंडल के नौहट्टा थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी पर स्थित बजरमारवा, बैजलपुर व अन्य गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 30 भैंसों की मौत हो गई।

    यह घटना गुरुवार शाम को हुई, जब सभी भैंसें जंगल व पहाड़ी के पाश्ववर्तिय गांव के आसपास चर रही थीं।

    पशुपालकों ने बताया कि तेज बारिश के साथ अचानक बिजली गिरी, जिससे एक साथ 30 भैंसों की जान चली गई। इस घटना से पशुपालकों को भारी आर्थिक क्षति हुई है।

    मृत भैंसों में नौहट्टा थाना क्षेत्र के बैजलपुर अधौरा गांव निवासी रामधनी यादव की 15 भैंसें शामिल हैं। वहीं, एक भैंस बनूआ निवासी चेला यादव की बताई जा रही है। ये सभी भैंसें कैमूर पहाड़ी पर चरने गई थीं।

    पशुपालकों ने बताया कि तेज बारिश और आकाशीय बिजली की आवाज सुनकर वे अपने पशुओं को छोड़कर झोपड़ी में छिप गए थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ और उनकी 30 भैंसों की मौत हो गई।

    नौहट्टा प्रखंड की सीओ हिंदुजा भारती के अनुसार कैमूर पहाड़ी व उसके पाश्ववर्तिय गांव में 30 पशुधन के व्रजपात से मरने की सूचना मिली है l पशुपालकों से आवेदन प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जायेगीl

    घटना के बाद पशुपालक मुआवजे के लिए लिखित आवेदन तैयार कर रहे हैं। दुर्गापूजा के अवकाश के कारण वे आवेदन शुक्रवार को देंगे l

