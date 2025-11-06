Language
    Tej Pratap Yadav: '...हम उसकी सरकार के साथ रहेंगे', तेज प्रताप यादव ने कर दिया JJD का स्टैंड क्लियर

    By Yogesh Sahu Edited By: Yogesh Sahu
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:55 AM (IST)

    Tej Pratap Yadav: बिहार में जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भविष्य की अपनी रणनीति का खुलासा कर दिया है। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वह 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या करेंगे?

    Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव का स्टैंड क्लियर।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025 voting) को लेकर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की 121 सीटों पर यह वोटिंग जारी है। इस बीच राजद प्रमुख लालू यादव के बेटे और जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है।

    उन्होंने चुनाव के परिणाम आने से पहले ही बता दिया है कि वह 14 नवंबर के बाद क्या करेंगे। बता दें कि गुरुवार को तेज प्रताप यादव मीडिया से बात कर रहे थे। वह महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं।

    तेज प्रताप यादव ने क्या कहा?

    जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चुनाव परिणाम आने पर किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे।

    दरअसल, उनसे सवाल किया गया था कि यदि प्रदेश में 14 नवंबर को चुनाव परिणामों में गठबंधन की सरकार बनती दिखती है तब वह क्या करेंगे?

    विरासत की बात और जनता मालिक

    मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है। वो जनता के हाथ में है।

    क्या विरासत है और नहीं है.. विरासत तो लोहिया की है, कर्पूरी ठाकुर की है, जननायक जय प्रकाश नारायण की है। उसी से तो लालू जी भी निकले हैं।

    विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण ने आगे बढ़ाने का काम किया। उसी विचार को लालू जी आगे बढ़ा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री बनने मौका मिला तो...?

    आपको यदि मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो बनेंगे? इस सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गंवाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गंवाएगा?

    उन्होंने कहा कि अभी क्या बनना या ना बनना, वो 14 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन क्या बनेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम इतने लोभी नहीं हैं कि हमको कुर्सी पर बैठना है।

