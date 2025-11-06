Tej Pratap Yadav: '...हम उसकी सरकार के साथ रहेंगे', तेज प्रताप यादव ने कर दिया JJD का स्टैंड क्लियर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025 voting) को लेकर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। प्रदेश की 121 सीटों पर यह वोटिंग जारी है। इस बीच राजद प्रमुख लालू यादव के बेटे और जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने चुनाव के परिणाम आने से पहले ही बता दिया है कि वह 14 नवंबर के बाद क्या करेंगे। बता दें कि गुरुवार को तेज प्रताप यादव मीडिया से बात कर रहे थे। वह महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं।

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा? जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा है कि चुनाव परिणाम आने पर किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे।