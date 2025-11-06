बिहार में चल रहा मतदान, पूर्वांचल में जलमार्ग सीज, सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही चौकसी

जासं, बल‍िया (दोकटी)। बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए बिहार प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सभी जलमार्गों को पूरी तरह सीज कर दिया है। गुरुवार सुबह से मांझी, छपरा, आरा समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान हो रहा है। वहीं सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही सीमाओं पर कड़ी न‍िगरानी रखी जा रही है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से रामपुर कोडरहा, शिवपुर दोकटी, सतीघाट, भुसौला समेत सभी प्रमुख घाटों से नौकाओं का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। प्रशासन के आदेश के बाद बुधवार शाम से ही गंगा पार आवागमन बंद कर दिया गया। नाविकों ने अपनी नावें किनारे बांध दीं और घर लौट गए।

तिदिन जलमार्गों से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक आवागमन बंद होने से बाजारों और दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद स्थिति सामान्य की जाएगी और जलमार्ग पुनः खोल दिए जाएंगे।

शराब की तस्करी की रोकथाम को बार्डर पर डटी पुलिस विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से सटे जनपद के सभी सीमाओं पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर है। पड़ोसी राज्य बिहार में शराब और नकद तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस डटी हुई है। क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि बिहार के सभी सीमाओं पर पुलिस पिकेट ड्यूटी के साथ ही लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस पहले ही असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान कर विधिक कार्रवाई कर चुकी है।