बिहार में चल रहा मतदान, पूर्वांचल में जलमार्ग सीज, सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही चौकसी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:08 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए यूपी से सटे जलमार्ग सील कर दिए गए हैं। मांझी, छपरा, आरा में पहले चरण के मतदान के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है। नाविकों ने नावें बांध दी हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया है और मतदान के बाद जलमार्ग खोलने की बात कही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस सतर्क है।

    प्रशासन के आदेश के बाद बुधवार शाम से ही गंगा पार आवागमन बंद कर दिया गया।

    जासं, बल‍िया (दोकटी)। बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए बिहार प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सभी जलमार्गों को पूरी तरह सीज कर दिया है। गुरुवार सुबह से मांझी, छपरा, आरा समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान हो रहा है। वहीं सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही सीमाओं पर कड़ी न‍िगरानी रखी जा रही है। 

    सुरक्षा के दृष्टिकोण से रामपुर कोडरहा, शिवपुर दोकटी, सतीघाट, भुसौला समेत सभी प्रमुख घाटों से नौकाओं का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। प्रशासन के आदेश के बाद बुधवार शाम से ही गंगा पार आवागमन बंद कर दिया गया। नाविकों ने अपनी नावें किनारे बांध दीं और घर लौट गए।

    तिदिन जलमार्गों से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अचानक आवागमन बंद होने से बाजारों और दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद स्थिति सामान्य की जाएगी और जलमार्ग पुनः खोल दिए जाएंगे।

    शराब की तस्करी की रोकथाम को बार्डर पर डटी पुलिस

    विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार से सटे जनपद के सभी सीमाओं पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर है। पड़ोसी राज्य बिहार में शराब और नकद तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस डटी हुई है। क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि बिहार के सभी सीमाओं पर पुलिस पिकेट ड्यूटी के साथ ही लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस पहले ही असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान कर विधिक कार्रवाई कर चुकी है।

    चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय तस्करी और अवैध आवागमन को रोकने के लिए कई स्थान चिह्नित किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी के मुताबिक मतदान के दौरान सीमावर्ती इलाकों को सील रखा जाएगा। अभी हाल में बिहार में करीब 2400 लीटर शराब खपाने की तैयारी थी लेकिन पुलिस ने पिकअप जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया।