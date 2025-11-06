Bihar Election 2025 voting: सूर्य के किरणों के साथ शुरू हुआ मतदान, जाने सुबह दो घंटे में किस विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान

By awnish kumar Radha Krishna Edited By:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शुरुआती दो घंटों में बेगूसराय में 14.60% और नालंदा में 12.45% मतदान हुआ। महिलाओं ने भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। Bihar Election 2025 voting के लिए सभी मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं।