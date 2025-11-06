Language
    Bihar Election 2025 voting: सूर्य के किरणों के साथ शुरू हुआ मतदान, जाने सुबह दो घंटे में किस विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान

    By awnish kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:55 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शुरुआती दो घंटों में बेगूसराय में 14.60% और नालंदा में 12.45% मतदान हुआ। महिलाओं ने भी मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। Bihar Election 2025 voting के लिए सभी मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं।

    अवनीश कुमार, पटना। Bihar Election 2025 voting बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज के लिए बेगूसराय, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान समेत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह सात बजे से शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक होगा।

    सुबह दो घंटे में बेगूसराय में 14.60, नालंदा में 12.45, सारण में 13.30, सिवान में 13.45, वैशाली में 14.30, शेखपुरा में 12.97, भोजपुर में 13.28 व बक्सर जिले में 13.28 प्रतिशत मतदान हुआ है।

    इससे पहले मतदान करने के लिए बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारे लग गई। मतदान देने के लिए महिलाओं में अधिक उत्साह दिख रहा है।

    बेगूसराय जिले की सात सीटों पर मतदान(सुबह नौ बजे तक)

    • बछवाड़ा 14.46
    • बखरी 13.10
    • बेगूसराय 15.11
    • चेरियाबरियापुर 16.13
    • मटिहानी 13.79
    • साहेबपुर कमाल 14.60
    • तेघरा 15.19

     

    नालंदा जिले की सात सीटों पर मतदान

    • अस्थावां 10.74
    • बिहारशरीफ 11.11
    • राजगीर 13.62
    • इस्लामपुर 12.34
    • हिलसा 13.02
    • नालंदा 12.52
    • हरनौत 12.97

    वैशाली जिले की आठ सीटों पर मतदान

    • हाजीपुर 13.22
    • लालगंज 14.96
    • महनार 13.11
    • महुआ 14.49
    • पातेपुर 14.66
    • राघोपुर 13.78
    • राजापाकड़ 14.91
    • वैशाली 15.23

    सिवान जिले की आठ सीटों मतदान प्रतिशत

    • बड़हरिया 15.12
    • दरौली 13.5
    • दरौंदा 12.95
    • गोरियाकोठी 13.26
    • महाराजगंज 14.0
    • रघुनाथपुर 12.92
    • सिवान 12.56
    • जीरादेई 12.94 

    गोपालगंज जिले में छह सीटों मतदान

    • बैकुंठपुर 14.32
    • बरौली 12.37
    • गोपालगंज 12.99
    • कुचायकोट 14.40
    • भोरे 13.55
    • हथुआ 16.20

    सारण जिले की दस सीटों पर मतदान

    • एकमा 13.8
    • मांझी 14.25
    • बनियापुर 14.10
    • तरैया 13.83
    • मढ़ौरा 14.1
    • छपरा 11.20
    • गड़खा 13.8
    • अमनौर 13.51
    • परसा 13.96
    • सोनपुर 12.28

    बक्सर जिले की चार सीटों पर मतदान

    • ब्रह्मपुर 12.76
    • बक्सर 12.76
    • डुमरावं 11.02
    • राजपुर 13.48

    भोजपुर जिले की सात सीटों पर मतदान

    • संदेश 14.1
    • बड़हरा 12.73
    • आरा 10.15
    • अगिआंव 13.32
    • तरारी 13.2
    • जगदीशपुर 14.25
    • शाहपुर 14.37