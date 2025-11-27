ड‍िजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: सरकारी आवास खाली करने की नोटिस के बीच Lalu Prasadके बड़े पुत्र व जनशक्‍त‍ि जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव यूट्यूबर की भूमिका में हैं।

अपने TY Vlog पर वे वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसी में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक मीडिया कर्मी को चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं।

तेज प्रताप ने यूट्यूब पर यह वीडियो शेयर किया है। इसमें वे एक रिपोर्टर से तल्‍ख अंदाज में बातें करते दिखते हैं।

इसी में उनका दो मिनट अंदर आइए न, वाला पुराना डायलॉग भी सुनाई दे रहा है। व्‍लॉग में वे मीडियाकर्मी पर एफआइआर करने की धमकी भी दे रहे हैं।

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास विवाद के बीच पटना से कहां चल दिए तेजस्‍वी यादव? एयरपोर्ट पर आए नजर

यह भी पढ़ें- Bihar: राबड़ी देवी क‍िसी हाल में नहीं छोड़ेंगी 10 सर्कुलर रोड का आवास! RJD की चेतावनी पर BJP की रस्‍सी वाली कहावत

मीडियाकर्मी को हड़काया

वीडियो की शुरुआत में वे कहते हैं मेरा दो म‍िनट वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसी तरह आज एक प्रेस वाले से सवाल करते हैं।

तेज प्रताप अपने आवास के बाहर मीडियाकर्मी को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं ये रात दिन बदनाम करने के लिए खड़े रहते हैं।

देखिये जयचंद के कहने पर मीडिया आई हुई है। पूछते हैं, क्‍या बात है बताइए। फ‍िर कहते हैं, जयचंद ने आपको भेजा है।

तेज प्रताप कहते हैं सचिवालय थाना को फोन करो, इसपर एफआइआर कराएंगे। वे कहते हैं कि रात-दिन मेरे गेट पर मीडिया वाले खड़ा रहते हैं।

जयचंद से पैसा लेके ये लोग यहां आते हैं। बोले क‍ि दो मि‍नट आइए बात करेंगे आपसे तो ये थर-थर कांपने लगा है।

गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव को भी आवास खाली करने को कहा गया है। उनका आवास मंत्री लखेंद्र रौशन को आवंटित किया गया है।

तेज प्रताप यादव इस बार महुआ से चुनाव हार गए। इसके बाद एक बार फिर वे अपने पुराने शौक को पूरा करते नजर आ रहे हैं।

इससे पूर्व भी वे वीडियो बनाते रहे हैं। बहरहाल उनके इस वीडियो से एक और सियासी चर्चा शुरू हो सकती है।