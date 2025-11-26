डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार की नई सरकार के मंत्र‍ियों को आवास आवंट‍ित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को कहा गया है।

भवन न‍िर्माण व‍िभाग ने मंगलवार को उन्‍हें आवास खाली करने की नोटिस भेजी। कहा कि‍ उन्‍हें 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है।

लेकिन वे यह आवास किसी हाल में नहीं छोड़ेंगी। यह बात RJD के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कही है। उन्‍होंने दो टूक कहा है कि जो करना है कर लें, लेकिन यह आवास खाली नहीं किया जाएगा।

बुधवार को मी‍ड‍िया से बात करते हुए प्रदेश अध्‍यक्ष ने कहा क‍ि उनसे यह आवास ईर्ष्‍यावश खाली कराया जा रहा है। बस अपमानित करने के उद्देश्‍य से।

(39 हार्डिंग रोड स्‍थ‍ित आवास का क‍िया जा रहा रंगरोगन।)

पहले क्‍यों नहीं कराया खाली

मंगनीलाल मंडल ने कहा कि 2005 से नीतीश कुमार (Nitish Kumar) मुख्‍यमंत्री हैं। अभी तक उन्‍होंने ऐसा क्‍यों नहीं किया, अब क्‍यों कराया जा रहा है।

राबड़ी देवी पूर्व मुख्‍यमंत्री हैं। लालू प्रसाद भी एक्‍स चीफ म‍िनिस्‍टर हैं। अभी जो हार्डिंग रोड वाला आवास कर्णांक‍ित किया गया है, उसकी जगह इसी को कर देते।

लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और भाजपा का विश्‍वास हास‍िल करने के लिए मुख्‍यमंत्री ने यह कदम उठाया है। क्‍योंक‍ि पुलिस और गृह विभाग उनसे भाजपा ने छीन लिया है।

ऐसे में सीएम को लगता है कहीं चूक हुई है इसल‍िए उनसे यह विभाग छीना गया है। इसी वजह से वे पीएम, BJP और आरएसएस का व‍िश्‍वास जीतने के ल‍िए लालू जी और उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं।