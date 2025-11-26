Language
    Bihar: राबड़ी देवी क‍िसी हाल में नहीं छोड़ेंगी 10 सर्कुलर रोड का आवास! RJD ने उठाया 20 वर्षों का सवाल

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना आवास नहीं छोड़ेंगी। RJD ने इस मुद्दे पर 20 वर्षों से जुड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि इतने दिनों में खाली क्‍यों नहीं कराया गया।  

    Hero Image

    10 सर्कुलर रोड स्‍थ‍ित राबड़ी देवी का आवास। जागरण

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। बिहार की नई सरकार के मंत्र‍ियों को आवास आवंट‍ित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को कहा गया है। 

    भवन न‍िर्माण व‍िभाग ने मंगलवार को उन्‍हें आवास खाली करने की नोटिस भेजी। कहा कि‍ उन्‍हें 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है।

    लेकिन वे यह आवास किसी हाल में नहीं छोड़ेंगी। यह बात RJD के प्रदेश अध्‍यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कही है। उन्‍होंने दो टूक कहा है कि जो करना है कर लें, लेकिन यह आवास खाली नहीं किया जाएगा। 

    बुधवार को मी‍ड‍िया से बात करते हुए प्रदेश अध्‍यक्ष ने कहा क‍ि उनसे यह आवास ईर्ष्‍यावश खाली कराया जा रहा है। बस अपमानित करने के उद्देश्‍य से। 

    Harding Road

    (39 हार्डिंग रोड स्‍थ‍ित आवास का क‍िया जा रहा रंगरोगन।)

    पहले क्‍यों नहीं कराया खाली

    मंगनीलाल मंडल ने कहा कि 2005 से नीतीश कुमार (Nitish Kumar) मुख्‍यमंत्री हैं। अभी तक उन्‍होंने ऐसा क्‍यों नहीं किया, अब क्‍यों कराया जा रहा है। 

    राबड़ी देवी पूर्व मुख्‍यमंत्री हैं। लालू प्रसाद भी एक्‍स चीफ म‍िनिस्‍टर हैं। अभी जो हार्डिंग रोड वाला आवास कर्णांक‍ित किया गया है, उसकी जगह इसी को कर देते। 

    लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और भाजपा का विश्‍वास हास‍िल करने के लिए मुख्‍यमंत्री ने यह कदम उठाया है। क्‍योंक‍ि पुलिस और गृह विभाग उनसे भाजपा ने छीन लिया है। 

    ऐसे में सीएम को लगता है कहीं चूक हुई है इसल‍िए उनसे यह विभाग छीना गया है। इसी वजह से वे पीएम, BJP और आरएसएस का व‍िश्‍वास जीतने के ल‍िए लालू जी और उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं।  

    सीएम ने कैसे ल‍िया फैसला 

    इधर राजद नेता अब्‍दुल बारी सिद्दीकी ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि इस अवावास को खाली करने का औचित्‍य समझ में नहीं आता। 

    क्‍या कारण हुआ कि पूर्व मुख्‍यमंत्री, नेता विरोधी दल को आवास खाली करने को कहा गया। यह बिहार की जनता भी जानना चाहती है। 

    मैं आश्‍चर्यचक‍ित हूं क‍ि सीएम ने ऐसा फैसला कैसे लिया। परंपरा वैसी कायम करनी चाहिए जिसे आगे भी फॉलाे क‍िया जा सके। 

    दो-दो पूर्व सीएम इस आवास में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव देश के गिने-चुने नेताओं में एक हैं। उनकी सुरक्षा का भी मामला है। उस हिसाब से यह आवास महत्‍वपूर्ण है। 

    बहरहाल इस मामले से सियासी तापमान गर्म हो गया है। राजद नेता के दावे के बाद इसमें राजनीतिक विवाद उत्‍पन्‍न होने की संभावना भी जताई जा रही है। 

    बता दें कि राबड़ी देवी के साथ उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव को भी आवास खाली करने की नो‍ट‍िस दी गई है। 

     