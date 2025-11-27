Language
    राबड़ी आवास विवाद के बीच पटना से कहां चल दिए तेजस्‍वी यादव? एयरपोर्ट पर आए नजर

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:40 PM (IST)

    राजद नेता तेजस्वी यादव राबड़ी आवास विवाद के बीच पटना एयरपोर्ट पर देखे गए। उनकी इस अचानक यात्रा ने कई अटकलों को जन्म दिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह कहां जा रहे हैं, लेकिन राबड़ी आवास को लेकर चल रहे विवाद के बीच उनकी यह यात्रा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है।

    क्षेत्रवासियों से म‍िलते तेजस्‍वी यादव। सौ-एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार की पूव सीएम राबड़ी देवी काे बंगला खाली कराने का मामला सियासी विवाद का रूप ले चुका है। राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली नहीं क‍िया जाएगा। 

    हालांक‍ि, अभी तक लालू परिवार (Lalu Prasad Family) की ओर से रोहिणी आचार्य को छोड़ किसी ने इस मामले में कोई टिप्‍पणी नहीं की है। इस बीच तेजस्‍वी यादव गुरुवार को पटना से रवाना हो गए। 

    पटना एयरपोर्ट से उन्‍होंने फ्लाईट ली। अनुमान लगाया जा रहा है क‍ि वे दिल्‍ली गए हैं। उनकी पत्‍नी राजश्री और बच्‍चे पूर्व से दिल्‍ली में हैं। इस दौरान वे मीडिया से बचते नजर आए। किसी भी प्रश्‍न का उत्‍तर नहीं दिया। 

    लंबे समय से मीडिया से दूर हैं तेजस्‍वी

    विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से तेजस्‍वी यादव ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली है। वे सार्वजनिक तौर पर कम ही नजर आए हैं। अपने एक्‍स पर उन्‍होंने कुछ तस्‍वीरें जरूर साझा की हैं। 

    इसमें वे वैशाली जिले में अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आए हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तस्‍वीरें भी उन्‍होंने अपने एक्‍स हैंडल पर डाली है।  

    गौरतलब है कि चुनाव परिणाम को लेकर RJD की समीक्षा बैठक चल रही है। प्रमंडलवार कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे चुनाव परिणाम पर चर्चा की जा रही है। इसी दौरान तेजस्‍वी यादव बाहर चले गए हैं। 

    बंगला विवाद में सियासी बयानबाजी

    राबड़ी देवी को दिए गए नोटिस के बाद सियासी बयानबाजी भी चरम पर है। केंद्रीय मंत्री ग‍िरिराज सिंह ने कहा क‍ि हर हाल में आवास खाली कराया जाएगा। 

    जदयू प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने भी तंज कसा है। इधर पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव (Purnia MP Pappu Yadav) भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्‍होंने कहा कि सरकार बनते ही इस तरह का एक्‍शन लिया गया है। यह उचि‍त नहीं है। इसका हर स्‍तर पर विरोध किया जाएगा। 