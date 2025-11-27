ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: बिहार की पूव सीएम राबड़ी देवी काे बंगला खाली कराने का मामला सियासी विवाद का रूप ले चुका है। राजद के प्रदेश अध्‍यक्ष ने तो यहां तक कह दिया है कि 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली नहीं क‍िया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांक‍ि, अभी तक लालू परिवार (Lalu Prasad Family) की ओर से रोहिणी आचार्य को छोड़ किसी ने इस मामले में कोई टिप्‍पणी नहीं की है। इस बीच तेजस्‍वी यादव गुरुवार को पटना से रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट से उन्‍होंने फ्लाईट ली। अनुमान लगाया जा रहा है क‍ि वे दिल्‍ली गए हैं। उनकी पत्‍नी राजश्री और बच्‍चे पूर्व से दिल्‍ली में हैं। इस दौरान वे मीडिया से बचते नजर आए। किसी भी प्रश्‍न का उत्‍तर नहीं दिया।

लंबे समय से मीडिया से दूर हैं तेजस्‍वी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से तेजस्‍वी यादव ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली है। वे सार्वजनिक तौर पर कम ही नजर आए हैं। अपने एक्‍स पर उन्‍होंने कुछ तस्‍वीरें जरूर साझा की हैं।