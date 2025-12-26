बिहार में एक्शन में रही SVU; डीईओ-डीटीओ, सीओ से लेकर IAS तक रहे निशाने पर 

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त है। मामला आय से अधिक संपत्ति का हो या फिर रिश्वत मांगने का। जांच एजेंसियों ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही हैं।

आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के साथ ही विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) स्वंतत्र रूप से भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ अभियान चला रही हैं।

सिर्फ एसवीयू की बात करें तो विशेष निगरानी इकाई ने इस वर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) अंचलाधिकारी (सीओ) के अलावा आईएएस अधिकारी संजीव हंस और इंजीनियर तारिणी दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए हैं। जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा सात गुना हैं।