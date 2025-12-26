Language
    बिहार में एक्शन में रही SVU; डीईओ-डीटीओ, सीओ से लेकर IAS तक रहे निशाने पर 

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    बिहार में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त है। एसवीयू ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) अंचलाधिकारी (सीओ ...और पढ़ें

    विशेष निगरानी इकाई। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त है। मामला आय से अधिक संपत्ति का हो या फिर रिश्वत मांगने का। जांच एजेंसियों ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई कर रही हैं।

    आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के साथ ही विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) स्वंतत्र रूप से भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ अभियान चला रही हैं।

    सिर्फ एसवीयू की बात करें तो विशेष निगरानी इकाई ने इस वर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) अंचलाधिकारी (सीओ) के अलावा आईएएस अधिकारी संजीव हंस और इंजीनियर तारिणी दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए हैं। जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा सात गुना हैं।

    विशेष निगरानी ने शुक्रवार को एसवीयू द्वारा वर्ष 2025 में की गई कार्रवाईयों का ब्योरा जारी किया। जारी रिपोर्ट के अनुसार अकेले आय से अधिक संपत्ति मामले में एसवीयू ने इस वर्ष 15 कार्रवाई की। पिछले वर्ष आय से अधिक संपत्ति के कुल दो मामले दर्ज कर इन पर कार्रवाई की गई थी।

    इसके अलावा विशेष निगरानी इकाई ने 2025 में 12 ट्रैप किए। जिसमें कई कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए।

    आय से अधिक संपत्ति मामले की कुछ कार्रवाई

    • रजनीकांड प्रवीण, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया के ठिकानों से 3.55 करोड़ बरामद। 2.75 करोड़ की जमीन के दस्तावेज बरामद।
    • जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों से दो करोड़ मूल्य के हीरे, सोने चांदी के जेवरात बरामद।
    • सीओ अंचलाधिकारी प्रिंस राज के ठिकानों पर छापे में फर्जी प्रमाण पत्र बरामद।
    • पूर्व विधायक अरुण यादव, किरण देवी के खिलाफ आय से अधिक 36.65 करोड़ का केस दर्ज।
    • श्वेता मिश्रा लोक शिकायत निवारण अधिकारी के खिलाफ 80.11 लाख का केस दर्ज।
    • डीएसपी अभय प्रसाद यादव के खिलाफ 1.43 करोड़ का मामला दर्ज। डीएसपी संजीव के खिलाफ 1.52 करोड़ की अधिक आय का मुकदमा।
    • मुख्य अभियंता तारिणी दास के खिलाफ केस, छापेमारी में 8.57 करोड़ बरामद।

    कुछ प्रमुख ट्रैप कांड

    • सहायक निदेशक उद्यान शशांक कुमार, अरविंद झा सहायक सात हजार के पकड़े गए।
    • एएसआई दीदारगंज अभिनंदन कुमार 10 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार।
    • रितम कुमार चौहान डेढ़ लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार।
    • सहायक जिला शिक्षा अधिकारी लक्षण यादव 5 हजार लेते पकड़े गए।
    • कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार 75 हजार के साथ पकड़े गए।
    • ब्लाक कनीय अभियंता राजा करीम 50 हजार रिश्वत लेते पकड़े गए।

    2021 से 2025 में एसवीयू की कार्रवाई एक नजर में


    वर्ष डीए केस ट्रैप
    2021 06 00
    2022 14 03
    2023 02 01
    2024 02 05
    2025 15 12