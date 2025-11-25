सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एलान

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। बिहार में सुशासन है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार सुशासन स्थापित होगा। और उन्होंने जो काम किया है उसी को आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सुशासन है और आगे भी रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उक्त बातें सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय के प्रभार लेने से पहले मंगलवार को सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा हरिहरनाथ के आशीर्वाद से बिहार और तरक्की करें, इसकी कामना करने आया हूं। आज गिरी विभाग का चार्ज लेने वाला हूं। सोनपुर को गोद ले लिया है: अशोक उससे पहले बाबा का आशीर्वाद लेने आया हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है सोनपुर को गोद लिया है, एक तरह से। यहां मरीन ड्राइव बनाऊंगा। मंदिर परिसर को पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सोनपुर को बहुत बड़ा शहर बनाने का काम करेगी। अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा। हम लोगों का प्रयास है यहां के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी लगातार लगे रहते हैं।

इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया की नजर में सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा।