Sonpur Mela 2025: सोनपुर मेले में अब तक 2049 घोड़ों की बिक्री, अब सिर्फ 50 बचे

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला (Sonpur Mela 2025) अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। मेले के पशु बाजार में अब घोड़ों की संख्या काफी कम हो गई है। पशुपालन विभाग, सारण के सोनपुर मेला शिविर से 22 नवंबर को जारी दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार, मेले में बिक्री के लिए अब सिर्फ 50 घोड़े ही शेष बचे हैं।

अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, सारण सह मेला प्रभारी डा. मुकेश सहाय द्वारा जारी इस प्रतिवेदन में बताया गया है कि अब तक मेले में 2049 घोड़ों की बिक्री हो चुकी है। इन घोड़ों का अधिकतम मूल्य 1.10 लाख रुपये और न्यूनतम मूल्य 52 हजार रुपये तक दर्ज किया गया है।

घोड़ों के अलावा अन्य पशु बाजार में भी रौनक बनी हुई है। बकरी बाजार इस समय काफी गुलजार है, जहां 540 बकरी और भेड़ों की उपस्थिति है। इनमें से अब तक 256 पशुओं की बिक्री हो चुकी है। वहीं, कुत्ता बाजार में भी विविध नस्ल के 411 कुत्तों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जिनमें से 59 कुत्तों की बिक्री हो चुकी है। मेले में 17 मुर्रा भैंस और 12 फ्रीजियन एवं जर्सी गायें भी मौजूद हैं। सात पुलिस अफसरों पर एसपी ने की कार्रवाई हरिहरक्षेत्र सोनपुर मेला में प्रतिनियुक्ति स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए 07 पुलिस पदाधिकारियों पर सारण के वरीय एसपी डा. कुमार आशीष ने कार्रवाई की है। मेले में विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के स्तर पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की उपस्थिति के संबंध में जांच पदाधिकारी के स्तर पर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। जांच पदाधिकारी के स्तर पर समर्पित जांच प्रतिवेदन में पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए जो इनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं आदेश के उल्लंघन को परिलक्षित करता है। इसके कारण अनुपस्थित जिन पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई है, उनमें पुलिस अवर निरीक्षक धर्मेन्द्र पाल, मुफस्सिल थाना, सहायक अवर निरीक्षक चंदन कुमार सिंह, समस्तीपुर जिला बल), पुलिस अवर निरीक्षक अनिसुर्रहमान पुलिस केंद्र सारण, सहायक अवर निरीक्षक कुमोद कुमार सिंह सीतामढ़ी जिला बल, सहायक अवर निरीक्षक गुलाब चंद्र मंडल कटिहार जिला बल, सहायक अवर निरीक्षक प्रभुनाथ राम सीतामढ़ी जिला बल, सहायक अवर निरीक्षक अनिल कुमार नालंदा जिला बल शामिल हैं।

इन सभी के स्तर पर बरती गई लापरवाही के मद्देनजर सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक सारण के स्तर पर सभी पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है तथा 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है।