MBA पास संजय सरावगी की हर 5 साल में बढ़ी प्रॉपर्टी, फिर भी पत्नी शोभा से कम भरते हैं आयकर रिटर्न

अचल संपत्ति की बात करें तो संजय सरावगी के पास खेती की जमीन नहीं है। उनके पास दरभंगा में 2375 स्क्वेयर फीट जमीन है, जिसे उन्होंने साल 1986 में मात्र 50 हजार रुपये में खरीदा था। अब इसकी कीमत बढ़कर 60 लाख रुपये हो गई है।

इसी तरह सरावगी के पास दरभंगा में करीब 38020 स्क्वेयर फीट जमीन भी है। इसे उन्होंने साल 2012 में 28 लाख 25 हजार रुपये में खरीदा था। अब इसकी कीमत बढ़कर 2 करोड़ रुपये बताई गई है।

संजय के पास दरभंगा में 2375 स्क्वेयर फीट में बना मकान भी है, इसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई गई है। सरावगी ने शपथ पत्र में कुल अचल संपत्ति 3 करोड़ 10 लाख रुपये बताई है।

उनकी पत्नी के नाम भी दरभंगा में 3325 स्क्वेयर फीट जमीन है और 1108 फीट जमीन पर बना घर है। शोभा सरावगी की कुल अचल संपत्ति की कीमत 55 लाख रुपये बताई गई है।

हर 5 साल में बढ़ी सरावगी की संपत्ति

बता दें कि संजय सरावगी की ओर से शपथपत्र में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार हर पांच साल में उनकी संपत्ति करीब-करीब दोगुनी हुई है।

वर्ष संपत्ति राशि 2005 72,51,222 लाख रुपये 2010 1,94,97,277 करोड़ रुपये 2015 3,07,48,060 करोड़ रुपये 2020 5,95,27,000 करोड़ रुपये

सरावगी के ऊपर है लाखों का कर्ज

संजय सरावगी के ऊपर करीब 78,85,000 लाख रुपये का कर्ज है और उनकी पत्नी ने 10 लाख रुपये का कर्ज लिया हुआ है।

खास बात यह कि संजय सरावगी ने साल 2024-25 में 8,48,400 लाख रुपये का आयकर भरा है। वहीं, उनकी पत्नी शोभा सरावगी ने साल 2024-25 में 14,54,730 लाख रुपये का आयकर जमा किया है।