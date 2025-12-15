Bihar BJP Chief: संजय सरावगी बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
केंद्रीय नेतृत्व ने संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी है। सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं। 28 अगस्त 1969 को जन्मे सरावगी छात्र जीवन से अख ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार बीजेपी की कमान संजय सरावगी को सौंपी है। संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से विधायक हैं।
बता दें कि 28 अगस्त 1969 को जन्म लेने वाले सरावगी छात्र जीवन से अखिल भारतीय विधार्थी परिषद से जुड़े रहे। भाजपा की सदस्यता उन्होंने 1995 में ली। इसके बाद उन्हें युवा मोर्चा में जवाबदेही मिली।
बीजेपी से 2005 में मिला था टिकट
बता दें कि संजय सरावगी ने पहली बार दरभंगा नगर निगम के वार्ड छह से चुनाव लड़ा था और वह चुनाव जीत गए थे। इसके बाद धीरे-धीरे पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया।
पार्टी ने उन्हें 2005 के मार्च में विधानसभा चुनाव में दरभंगा शहरी सीट से चुनाव लड़ाया। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में संजय सरावगी ने जीत हासिल की।
खास बात यह है कि तब से लेकर अभी तक वह दरभंगा नगर से विधायक हैं। संजय सरावगी ने नवंबर 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार जीत हासिल की। 2025 के विधानसभा चुनाव में संजय सरावगी ने उमेश सहनी को बड़े अंतर से हराया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।