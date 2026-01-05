Language
    न्यायाधीश संगम कुमार साहू बनेंगे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 7 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:29 PM (IST)

    संगम कुमार साहू 7 जनवरी को संभालेंगे पटना हाई कोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस का पद

    विधि संवाददाता, पटना। न्यायाधीश संगम कुमार साहू 7 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उन्हें शपथ दिलाएंगे।

    शपथ के साथ ही न्यायाधीश साहू पटना हाई कोर्ट के 47वें चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। न्यायाधीश साहू वर्तमान में ओडिशा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

    उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में न्यायाधीश संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसे बाद में स्वीकृति प्रदान की गई।

    फिलहाल, पटना हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुधीर सिंह कार्यभार संभाल रहे हैं।

