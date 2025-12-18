Language
    Patna High Court: न्यायाधीश संगम कुमार साहू होंगे पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कें ...और पढ़ें

    विधि संवाददाता, पटना। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में उड़ीसा हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

    कॉलेजियम की इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर न्यायाधीश साहू औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे।

    उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने कटक स्थित नुआबाजार हाई स्कूल से मैट्रिक, स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, कटक से आई.एससी. और बी.एससी. उत्तीर्ण की।

    इसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से एम.ए. (अंग्रेज़ी) और एम.ए. (ओड़िया) की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने द लॉ कॉलेज, कटक से एल.एल.बी. की पढ़ाई पूरी की। 26 नवंबर 1989 को उड़ीसा स्टेट बार काउंसिल, कटक में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया।

    उनका प्रमुख कार्यक्षेत्र आपराधिक कानून और सेवा संबंधी मामले रहे। उन्होंने ओडिशा के विभिन्न जिला न्यायालयों, हाई कोर्ट, उपभोक्ता फोरम, एसएटी और सीएटी में प्रैक्टिस की। 02 जुलाई 2014 को उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

