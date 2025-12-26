राज्य ब्यूरो, पटना। Rohtasgarh Ropeway Collapsed: रोहतास जिले के रोहतासगढ़ पर्वत पर आकाशीय रज्जू मार्ग ट्रायल रन के दौकान क्षतिग्रस्त हो गया था।

इस संबंध में मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार ट्रायल रन व टेस्टिंग के दौरान लोड बढ़ाया जा रहा था। इसी क्रम में वायर राेप स्लिप कर जाने से अपर टर्मिनल स्टेशन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्‍त हो गया।

इस घटना की जांच के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है। कमेटी को 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है।

कमीशनखोरी की भेंट चढ़ा रोहतासगढ़ रोपवे : राजेश राम

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने रोहतासगढ़ रोपवे के ट्रायल के दौरान गिरने पर व्यंग्य करते हुए कहा ट्राॅली और पिलर का ट्रायल के दौरान ही गिर जाना बिहार सरकार में कमीशनखोरी की देन है।