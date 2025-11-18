'जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं...', रोहिणी आचार्य के नए पोस्ट से बढ़ी हलचल; दे दिया ओपन चैलेंजल
लालू परिवार में बढ़ती दरार के बीच, रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो और पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लालू जी के नाम पर सहानुभूति जताने वालों से जरूरतमंदों को किडनी दान करने की अपील की। रोहिणी ने अपने पिता को किडनी देने पर सवाल उठाने वालों को खुली बहस की चुनौती दी और आलोचकों पर निशाना साधा। उन्होंने किडनी दान को लेकर उपदेश देने वालों पर भी कटाक्ष किया।
डिजिटल डेस्क, पटना। लालू परिवार में दरार बढ़ती जा रही है। परिवार से नाता तोड़ चुकीं रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को एक वीडियो शेयर किया है। वहीं, उन्होंने वीडियो के साथ लंबा-चौड़ा पोस्ट भी लिखा है।
रोहिणी आचार्य ने लिखा- जो लोग लालू जी के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों - करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है, को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए।
उन्होंने आगे लिखा- पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें। जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करें, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते... एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं?
Watch: RJD chief Lalu Yadav’s daughter Rohini Acharya tweets, "Those people who want to do something in the name of Lalu Ji should stop pretending to show false sympathy and instead step forward to donate their kidneys to those millions—crores of poor people who are counting… pic.twitter.com/KhPwAsMq7D— IANS (@ians_india) November 18, 2025
'जयचंदों को कीमत चुकानी पड़ेगी, नतीजे भुगतने होंगे'- तेज प्रताप बोले
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में सामने आए हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जयचंदों को कीमत चुकानी होगी और परिणाम भुगतने होंगे।
महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके बिहार के पूर्व मंत्री ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।
तेज प्रताप यादव ने कहा, "मैं अपनी बहन का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा... जयचंदों को अपने कुकर्मों की कीमत चुकानी होगी... उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।"
उन्होंने आगे कहा, रोहिणी दीदी के साथ जो कुछ हुआ है, उसने मुझे झकझोर कर रख दिया है। मेरे साथ जो हुआ, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मैं अपनी बहन का यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह अस्वीकार्य और असहनीय है।"
