रोहिणी आचार्य मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, बताया कैसे सुलझाएंगे पारिवारिक मसला

डिजिटल डेस्क, पटना। तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के विवाद पर लालू यादव आरोपों के बीच कल राजद की बैठक हुई है। इसमें Lalu Yadav ने पहली बार तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच हुई लड़ाई का जिक्र किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि यह हमारे घर का मामला है। सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं। हम घर में ही सुलझाएंगे। मैं इसे निपटाने के लिए वहां हूं। मीटिंग के दौरान, जिसमें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती और जगदानंद सिंह समेत RJD के सीनियर नेता शामिल हुए, जिसमें तेजस्वी को विधायक दल का नेता चुना गया। लालू ने तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार चुनाव के लिए "बहुत मेहनत" की और पार्टी को आगे बढ़ाया है। करीब चार घंटे तक चली बैठक में तेजस्‍वी यादव ने जीतने वाले नेताओं व हारने वालों से विमर्श किया। इसी में राजद सुप्रीमो ने कहा क‍ि Tejashwi yadav नेता प्रत‍िपक्ष होंगे।