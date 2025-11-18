Rohini Acharya: 'हमारी रोहिणी दीदी के साथ...', तेज प्रताप की चेतावनी; बोले- परिणाम चुकाना पड़ेगा

डिजिटल डेस्क, पटना। लालू परिवार में सब ठीक नहीं है। विधानसभ चुनाव में राजद की बड़ी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया और राजनीति भी छोड़ दी। जिसके तेज प्रताप ने कहा था कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वहीं, अब तेज प्रताप का एक और बयान सामने आया है।

तेज प्रताप ने एक्स पर बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, "हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदों को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा।" तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी।

इससे पहले, तेज प्रताप ने कहा था कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी दीदी जो बात कह रही है, वह अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं। एक मां होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते उन्होंने जो सराहनीय काम उन्होंने किया है, वह शायद ही कोई बेटी या कोई बहन या कोई मां कर सकती है।

उन्होंने आगे कहा, यह हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय हैं और सदैव इनकी चर्चा कि जाएगी। यह एक इतिहास रहेगा और इतिहास के पन्नों में मेरी बहन का नाम सुनहरे पन्नों में रहेगा।

लालू परिवार में पड़ी फूट गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में राजद की चुनावी पराजय के ठीक से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लालू प्रसाद के परिवार में एक और बड़ी फूट पड़ गई। राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बड़ी पुत्री और छपरा संसदीय सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की कुछ भावनात्मक और आक्रामक एक्स पोस्ट और एक वीडियो ने बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवार के भीतर उभर रहे गहरे संकट का सार्वजनिक विस्फोट कर दिया है।