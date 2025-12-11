Rohini Acharya: बेटियों को लेकर रोहिणी आचार्य का इमोशनल पोस्ट, लालू-राबड़ी को चुभेगी ये बात!

डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और अपने परिवार (लालू फैमिली) से नाता तोड़ चुकीं रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने गुरुवार को एक्स पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया, जो उनके माता-पिता (लालू यादव और राबड़ी देवी) को जरूर चुभेगा। रोहिणी आचार्य ने एक तरफ नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया, दूसरी तरफ मायके में उनके साथ हुई कथित बदसलूकी पर भी बात की।

लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा- लड़कियों को 10,000 रुपये देना या साइकिलें बांटना, भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है।

बकौल रोहिणी, सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर।

उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर आगे लिखा- बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक, दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है।

रोहिणी ने लिखा कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है ,जहां वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

गौरतलब है कि राजद के चुनाव हारने के बाद से लालू परिवार में सबकुछ ठीक नहीं है। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था कि उनके साथ मायके में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। रोहिणी ने यहां तक कहा कि उनके चप्पल तक मारने की कोशिश की गई। इसके लिए उन्होंने पूर्ण रूप से अपने भाई तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया।

रोहिणी ने तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं, अब उनके नए पोस्ट से लालू परिवार में दरार और गहरी हो सकती है।