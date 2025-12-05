डिज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) की पुत्री रोहिणी आचार्य का माता-पिता से प्रेम समय-समय पर दिखता रहता है। घर छोड़ने के 20 दिनों बाद उन्‍होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक पोस्‍ट शेयर किया है। पिता के साथ तस्‍वीर साझा कर उन्‍होंने तीन साल पहले का वह दिन याद किया है जब लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्‍लांट किया गया था।

कर्तव्‍य पथ का दिन लालू प्रसाद अस्‍पताल वाले ड्रेस में ही कुर्सी पर जबक‍ि रोह‍िणी उनके पास नीचे बैठी हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा है- कर्तव्‍य पथ का दिन... ये 5 दिसंबर 2022 सुबह 7:37 की फोटो है। सर्जरी शुरू होने से पहले, आज 3 साल पूरे हुए। मेरे भगवान समान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए। रोहिणी आचार्य ने ही पिता को अपनी किडनी डोनेट की थी। 15 नवंबर को छोड़ा था घर विधानसभा चुनाव का रिजल्‍ट आने के बाद लालू परिवार में कलह शुरू हुआ था। 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया था। उसमें बताया कि वह परिवार और राजनीत‍ि दोनों से नाता तोड़ रही हैं।