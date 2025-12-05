Rohini Acharya: 'तुमको हमारी उमर लग जाए....', क्यों भावुक हुईं राजद सुप्रीमो की पुत्री; याद किया 3 साल पहले का वह दिन
Bihar News: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भावुक हो गईं और उन्होंने तीन साल पहले के एक दिन को याद किया जब उन्होंने अपने पिता को ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Politics: परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (RJD Supremo Lalu Prasad) की पुत्री रोहिणी आचार्य का माता-पिता से प्रेम समय-समय पर दिखता रहता है।
घर छोड़ने के 20 दिनों बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। पिता के साथ तस्वीर साझा कर उन्होंने तीन साल पहले का वह दिन याद किया है जब लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था।
कर्तव्य पथ का दिन
लालू प्रसाद अस्पताल वाले ड्रेस में ही कुर्सी पर जबकि रोहिणी उनके पास नीचे बैठी हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा है- कर्तव्य पथ का दिन... ये 5 दिसंबर 2022 सुबह 7:37 की फोटो है।
सर्जरी शुरू होने से पहले, आज 3 साल पूरे हुए। मेरे भगवान समान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए। रोहिणी आचार्य ने ही पिता को अपनी किडनी डोनेट की थी।
15 नवंबर को छोड़ा था घर
विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद लालू परिवार में कलह शुरू हुआ था। 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया था। उसमें बताया कि वह परिवार और राजनीति दोनों से नाता तोड़ रही हैं।
इसके बाद उन्होंने राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड छोड़ दिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज का नाम लिया।
इसके बाद दूसरे पोस्ट में उन्होंने तेजस्वी और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। मुझे अनाथ कर दिया गया।
रोहिणी ने यह भी कहा कि उनपर चप्पल उठाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी बहन मेरे रास्ते पर नहीं चलें। किसी घर में मेरी जैसी बेटी-बहन नहीं हो।
हालांकि इस मामले में तेज प्रताप को छोड़कर लालू परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई। उसके बाद से तेजस्वी यादव भी मीडिया से लगातार दूरी बनाए हुए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।