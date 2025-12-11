Rohini Acharya: 'बिना डर और शर्म के...', मायके को लेकर रोहिणी ने बोली दिल की बात; क्या करेंगे लालू?

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को किडनी देने वाली उनकी पुत्री रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने बेटियों को समान अधिकारों के रक्षा की वकालत की है। लालू परिवार से नाराज चल रहीं रोहिणी ने गुरुवार को अपने फेसबुक पोस्ट पर नीतीश सरकार की ओर से स्कूली छात्राओं एवं महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सुविधाओं की प्रशंसा की, लेकिन महिलाओं के समग्र विकास के लिए इन्हें अपर्याप्त बताया।

रोहिणी ने लिखा- लड़कियों को 10 हजार रुपये देना या साइकिलें बांटना, भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर ठोस कदम उठाए।

उन्होंने लिखा कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक, दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, जहां वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

रोहिणी के इस पोस्ट को उनकी निजी पीड़ा से जोड़ कर देखा जा रहा है। रोहिणी पिछले महीने अपनी मां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास से रोकर निकली थीं। उन्होंने अपने भाई विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया था।

रोहिणी की चर्चा लालू प्रसाद को किडनी देने के दौरान हुई थीं। वह 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण से राजद की उम्मीदवार थीं, लेकिन चुनाव हार गईं। उन्होंने इस साल के विधानसभा चुनाव में राजद के लिए कई क्षेत्रों में प्रचार भी किया था।