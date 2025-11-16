Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया', रोहिणी आचार्य की नई X पोस्ट से सियासी पारा हाई

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    Rohini Acharya की नई सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने भावनात्मक रूप से लिखा कि 'मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ छोड़ दिया' उन्होंने लिखा, "कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी-गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई।" इस पोस्ट से बिहार में सियासी हलचल तेज है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहिणी आचार्य के नए आरोपों से सियासी हलचल तेज। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना।Rohini Acharya New Post: रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, "कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी-गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने आगे लिखा, "मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया और केवल इसी कारण मुझे यह अपमान सहना पड़ा। कल एक बेटी, मजबूरी में, अपने रोते हुए माता-पिता और बहनों को छोड़कर चली आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया। आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी-बहन न हो।"

    WhatsApp Image 2025-11-16 at 11.36.46 AM

    कल कहा- मेरा कोई परिवार नहीं 

    कल पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने फूट-फूटकर रोते हुए कहा, “मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है। उन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाणक्य जो बनेगा, वह जवाब देगा। देश-दुनिया चाणक्य से सवाल कर रहा है-पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ?

    संजय यादव और रमीज पर आरोप

    रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें चप्पल से पीटा गया, गालियां दी गईं और घर से निकाल दिया गया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज पर हार की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। यह विवाद शनिवार रात को तब भड़का जब रोहिणी ने पटना के लालू-राबड़ी आवास से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

    तेजप्रताप को भी निकाला गया

    इससे पहले तेजप्रताप को भी पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था। उन पर शादी के बाद भी एक लड़की से प्रेम संबंध रखने के आरोप लगे थे। जिसके बाद तेज प्रताप ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया और बिहार चुनाव 2025 में अपने प्रत्याशी उतारे थे।

    रोहिणी की राजनीतिक सक्रियता

    रोहिणी की राजनीतिक सक्रियता इतनी भर है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा से राजद की उम्मीदवार थीं। चुनाव हार गईं। विधानसभा चुनाव में वह राघोपुर गई थीं। उन्होंने तेजस्वी के लिए वोट मांगा। वह तेज प्रताप के क्षेत्र महुआ नहीं गईं, लेकिन उन्हें जीत की शुभकानाएं दीं।

    यह भी पढ़ें- Rohini Acharya के लालू परिवार छोड़ने पर सियासी बयानबाजी तेज, BJP नेता ने कहा- ये सत्ता की लड़ाई

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics Live Update: 'मैं भी इस दौर से गुजरा हूं', लालू परिवार में फूट पर बोले चिराग पासवान

     