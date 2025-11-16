'मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया', रोहिणी आचार्य की नई X पोस्ट से सियासी पारा हाई

डिजिटल डेस्क, पटना।Rohini Acharya New Post: रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, "कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता, एक मां को अपमानित किया गया, उसे गंदी-गंदी गालियां दी गईं, उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया और केवल इसी कारण मुझे यह अपमान सहना पड़ा। कल एक बेटी, मजबूरी में, अपने रोते हुए माता-पिता और बहनों को छोड़कर चली आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया। आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी-बहन न हो।"

कल कहा- मेरा कोई परिवार नहीं कल पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने फूट-फूटकर रोते हुए कहा, “मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है। उन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाणक्य जो बनेगा, वह जवाब देगा। देश-दुनिया चाणक्य से सवाल कर रहा है-पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ?

संजय यादव और रमीज पर आरोप रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें चप्पल से पीटा गया, गालियां दी गईं और घर से निकाल दिया गया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज पर हार की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। यह विवाद शनिवार रात को तब भड़का जब रोहिणी ने पटना के लालू-राबड़ी आवास से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

तेजप्रताप को भी निकाला गया इससे पहले तेजप्रताप को भी पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया था। उन पर शादी के बाद भी एक लड़की से प्रेम संबंध रखने के आरोप लगे थे। जिसके बाद तेज प्रताप ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाया और बिहार चुनाव 2025 में अपने प्रत्याशी उतारे थे।