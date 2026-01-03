उत्तराखंड के खेल मंत्री के पति पर भड़की RJD, पटना में सड़क पर उतरीं महिलाएं; मिनिस्टर को बर्खास्त करने की मांग

राज्य ब्यूरो, पटना। उत्तराखंड में भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई शर्मनाक टिप्पणी के विरोध में शनिवार को राजद की महिला प्रकोष्ठ ने विरोध मार्च निकाला।

पार्टी के प्रदेश कार्यालय से निकला मार्च आयकर गोलंबर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुतला दहन के साथ समाप्त हुआ। नेतृत्व महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अनिता भारती ने किया।

बिहार की महिलाओं का अपमान क्यों, नरेन्द्र मोदी जवाब दो, नितिन नबीन जवाब दो, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा बिहार, महिला विरोधी भाजपा हाय-हाय आदि नारों को बुलंद करने लिए राजद के पुरुष पदाधिकारी-कार्यकर्ता भी पहुंच गए।

प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर प्रश्न उठाया।

उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के मौन से स्पष्ट है कि गिरधारी को भाजपा प्रोत्साहित कर रही, अन्यथा उस पार्टी में ऐसे बयानवीर तरक्की नहीं पाते।

अनिता भारती ने गिरधारी को पार्टी से बाहर करने और उनकी पत्नी रेखा आर्या (उत्तराखंड में मंत्री) को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को इस प्रकरण पर विशेषकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वे बिहार से हैं।