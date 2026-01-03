Language
    उत्तराखंड के खेल मंत्री के पति पर भड़की RJD, पटना में सड़क पर उतरीं महिलाएं; मिनिस्टर को बर्खास्त करने की मांग

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:25 PM (IST)

    उत्तराखंड के भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में राजद की महिला प्रकोष्ठ ने पटना में विरोध मार्च निकाला। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आरजेडी की महिला नेत्रियों ने किया प्रदर्शन। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। उत्तराखंड में भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई शर्मनाक टिप्पणी के विरोध में शनिवार को राजद की महिला प्रकोष्ठ ने विरोध मार्च निकाला।

    पार्टी के प्रदेश कार्यालय से निकला मार्च आयकर गोलंबर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुतला दहन के साथ समाप्त हुआ। नेतृत्व महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अनिता भारती ने किया।

    बिहार की महिलाओं का अपमान क्यों, नरेन्द्र मोदी जवाब दो, नितिन नबीन जवाब दो, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा बिहार, महिला विरोधी भाजपा हाय-हाय आदि नारों को बुलंद करने लिए राजद के पुरुष पदाधिकारी-कार्यकर्ता भी पहुंच गए।

    प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि विरोध-प्रदर्शन की शुरुआत में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर प्रश्न उठाया।

    उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के मौन से स्पष्ट है कि गिरधारी को भाजपा प्रोत्साहित कर रही, अन्यथा उस पार्टी में ऐसे बयानवीर तरक्की नहीं पाते।

    अनिता भारती ने गिरधारी को पार्टी से बाहर करने और उनकी पत्नी रेखा आर्या (उत्तराखंड में मंत्री) को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को इस प्रकरण पर विशेषकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वे बिहार से हैं।

    मुकुंद सिंह, सारिका पासवान, आभा लता यादव, प्रो. गीता यादव, सुनीता कुशवाहा, पूजा यादव, मीना राय, स्नेहा रानी सुचित्रा चौधरी, विजयलक्ष्मी, गुड़िया यादव, संध्या राय, गीता कुमारी, रितु, प्रिया चौधरी, नसीम जमाल, नीतू कुमारी आदि के साथ प्रमोद कुमार सिन्हा, कुमर राय, उपेंद्र चंद्रवंशी, गणेश कुमार यादव, विनोद कुमार यादव आदि प्रदर्शन में सहभागी रहे।

