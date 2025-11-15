RJD में भूचाल: रोहिणी का परिवार पर विस्फोटक आरोप, तेजस्वी-संजय पर हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election Result 2025) में करारी हार झेलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में आंतरिक कलह ने तीखा रूप ले लिया है। पार्टी संस्थापक लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य (Lalu Yadav Daughter Rohini Acharya) ने परिवार और पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है।

रोहिणी ने दावा किया कि उन्हें चप्पल से पीटा गया, गालियां दी गईं और घर से निकाल दिया गया। उन्होंने उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज पर हार की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। यह विवाद शनिवार रात को तब भड़का जब रोहिणी ने पटना के लालू-राबड़ी आवास से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

चुनावी हार का दर्द: परिवार में फूट बिहार चुनाव 2025 में RJD को महागठबंधन के साथ मिलकर भी केवल 35 सीटें मिलीं, जबकि NDA ने 202 सीटों पर कब्जा जमाया। इस हार के बाद पार्टी में रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। रोहिणी आचार्य, जो किडनी डोनेशन के लिए पहले चर्चा में रहीं, ने हार की जिम्मेदारी से बचने वालों पर निशाना साधा।

उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखी, जिसमें पार्टी और परिवार से दूरी का ऐलान किया। रोहिणी ने लिखा कि हार के लिए जिम्मेदार लोग पर्दे के पीछे फैसले लेते रहे और सारी गलती तेजस्वी यादव पर डाल दी। एयरपोर्ट पर धमाका, चाणक्य पर रोहिणी का तंज पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में रोहिणी ने फूट-फूटकर रोते हुए कहा, “मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है। उन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। चाणक्य जो बनेगा, वह जवाब देगा। देश-दुनिया चाणक्य से सवाल कर रहा है-पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अगर संजय और रमीज के बारे में बोलें तो गालियां दी जाती हैं, घर से निकाल दिया जाता है और चप्पल उठाकर मारा जाता है। रोहिणी ने कहा, गालियां दी गईं, चप्पल उठाकर मारा गया और कहा गया कि अब आप इस परिवार और पार्टी का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने तेजस्वी के सलाहकारों पर सत्ता की राजनीति करने लेकिन जवाबदेही से बचने का इल्जाम लगाया। यह पहली बार है जब परिवार के अंदर तेजस्वी की कोर टीम पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं।

कार्यकर्ताओं में असंतोष रोहिणी ने चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेताओं और सलाहकारों के बीच संवाद की कमी थी। ग्रासरूट कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष है, जिसकी अनदेखी की गई। उन्होंने चाणक्य बनने का दावा करने वालों पर तंज कसा कि हार के बाद वे गायब हो जाते हैं। यह विवाद RJD के पोस्ट-पोल विश्लेषण के बीच आया है, जहां पार्टी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है। RJD की एकता पर संकट यह पारिवारिक और पारिवारिक झगड़ा बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। RJD पहले से ही हार के सदमे से जूझ रही है, और यह विवाद पार्टी की एकजुटता को और कमजोर कर सकता है।