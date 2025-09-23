Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PK Villa Project: अग्रणी होम्स के निवेशकों को RERA से मिली राहत, वापस मिलेंगे एक करोड़ रुपये

    By Rajat Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:38 AM (IST)

    रेरा बिहार ने अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट के 18 निवेशकों को एक करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि जमीन मालिक द्वारा जमा की गई थी। ग्राहकों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जिसके लिए उन्हें बैंक विवरण जमा करने होंगे। रेरा ने पहले भी कई बिल्डरों से लगभग छह करोड़ रुपये ग्राहकों को वापस करवाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट के निवेशकों को राहत। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना।  अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले घर खरीदारों को उनकी फंसी हुई राशि वापस मिलेगी। रेरा बिहार ने बिल्डर के विरुद्ध वाद दायर करने वाले 18 लोगों को कुल एक करोड़ की राशि लौटाने का आदेश जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन सभी घर खरीदारों को उनके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि के अनुपात में यह रकम लौटाई जाएगी। रेरा बिहार में एक करोड़ रुपये की राशि पीके विला प्रोजेक्ट के जमीन मालिक ने प्राधिकरण के निर्देश पर जमा किया था।

    प्राधिकरण की पीठ ने उन्हें अपनी जमीन के पुराने उन्नयन अनुबंध को डी -रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी थी। प्राधिकरण ने सोमवार के आदेश में कहा कि सभी घर खरीदारों को यह राशि आरटीजीएस के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

    इसके लिए सभी शिकायतकर्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण, कैंसिल चेक की प्रति, घोषणा पत्र में वांछित सूचना आदि लेखा शाखा में एक सप्ताह के अंदर जमा करनी होगी।

    29 बिल्डरों ने अब तक लौटाई गई 5.91 करोड़ की राशि

    पिछले कुछ महीनों में रेरा अध्यक्ष की एकल पीठ ने पीड़ित ग्राहकों के करीब छह करोड़ रुपये लौटवाए हैं। आकड़ों के अनुसार 29 बिल्डरों ने कुल 78 मामलों में पांच करोड़ 91 लाख रुपये ग्राहकों को लौटाए हैं।

    इन 78 मामलों में सर्वाधिक 22 मामले ट्राइकलर प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। इन सभी मामलों में घर खरीदारों ने दोषी बिल्डरों के विरुद्ध निष्पादन वाद दायर किया था।

    यह भी पढ़ें- Weather Update: बिहार में बारिश फिर बढ़ाएगी आफत! कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी

    यह भी पढ़ें- Rohini Acharya: 'मुझे किसी पद की लालसा नहीं', रोहिणी आचार्य बोलीं- लोग मेरे खिलाफ...