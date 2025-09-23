PK Villa Project: अग्रणी होम्स के निवेशकों को RERA से मिली राहत, वापस मिलेंगे एक करोड़ रुपये

रेरा बिहार ने अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट के 18 निवेशकों को एक करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि जमीन मालिक द्वारा जमा की गई थी। ग्राहकों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जिसके लिए उन्हें बैंक विवरण जमा करने होंगे। रेरा ने पहले भी कई बिल्डरों से लगभग छह करोड़ रुपये ग्राहकों को वापस करवाए हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले घर खरीदारों को उनकी फंसी हुई राशि वापस मिलेगी। रेरा बिहार ने बिल्डर के विरुद्ध वाद दायर करने वाले 18 लोगों को कुल एक करोड़ की राशि लौटाने का आदेश जारी किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन सभी घर खरीदारों को उनके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि के अनुपात में यह रकम लौटाई जाएगी। रेरा बिहार में एक करोड़ रुपये की राशि पीके विला प्रोजेक्ट के जमीन मालिक ने प्राधिकरण के निर्देश पर जमा किया था।