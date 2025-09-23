PK Villa Project: अग्रणी होम्स के निवेशकों को RERA से मिली राहत, वापस मिलेंगे एक करोड़ रुपये
रेरा बिहार ने अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट के 18 निवेशकों को एक करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि जमीन मालिक द्वारा जमा की गई थी। ग्राहकों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जिसके लिए उन्हें बैंक विवरण जमा करने होंगे। रेरा ने पहले भी कई बिल्डरों से लगभग छह करोड़ रुपये ग्राहकों को वापस करवाए हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना।
29 बिल्डरों ने अब तक लौटाई गई 5.91 करोड़ की राशि
यह भी पढ़ें- Weather Update: बिहार में बारिश फिर बढ़ाएगी आफत! कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी
यह भी पढ़ें- Rohini Acharya: 'मुझे किसी पद की लालसा नहीं', रोहिणी आचार्य बोलीं- लोग मेरे खिलाफ...
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।