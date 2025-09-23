Rohini Acharya: 'मुझे किसी पद की लालसा नहीं', रोहिणी आचार्य बोलीं- लोग मेरे खिलाफ...

जागरण संवाददाता, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी व सारण लोकसभा से पार्टी की प्रत्याशी रहीं रोहिणी आचार्य ने रविवार रात इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को पूरी तरह से निराधार बताया।

उन्होंने लिखा 'मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही। न मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए, न विधानसभा का टिकट और न ही किसी अन्य प्रत्याशी का समर्थन करने में दिलचस्पी है।

मेरा अपने किसी भी परिवारजन से कोई विरोध नहीं है। न ही मैं किसी भविष्य की सरकार में पद चाहती हूं। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, माता-पिता के प्रति समर्पण और परिवार की इज्जत सर्वोपरि है।

उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ट्रोल्स, पेड मीडिया और पार्टी पर कब्जा जमाने की नीयत रखने वाले लोग अफवाह फैला रहे हैं।

रोहिणी ने अपने पिता और भाई को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है, जबकि दोनों अब भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं।

रोहिणी ने हाल ही में एक वीडियो भी साझा की थी, जिसमें वे उस समय ऑपरेशन थिएटर ले जाई जा रही थीं, जब पिता को जीवनदान देने के लिए किडनी दान की थी।

उन्होंने लिखा था, जो लोग त्याग के लिए तैयार रहते हैं, उनके खून में निडरता, साहस और आत्मसम्मान होता है।