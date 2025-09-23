Weather Update: बिहार में बारिश फिर बढ़ाएगी आफत! कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी

जागरण संवाददाता, पटना। पूर्व मध्य एवं उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र 25 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है। इनके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार हैं।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, छह जिलों जमुई, बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

पटना सहित अन्य भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना है। अलग-अलग भागों में 27 सितंबर तक वर्षा की संभावना है। मंगलवार को पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।