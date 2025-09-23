Weather Update: बिहार में बारिश फिर बढ़ाएगी आफत! कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी
पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से बिहार के मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने जमुई बांका समेत छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना सहित अन्य भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना है और तापमान में वृद्धि हो सकती है। मधेपुरा में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई।
प्रमुख शहरों का तापमान
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|पटना
|34.0
|28.1
|गयाजी
|33.2
|26.0
|मुजफ्फरपुर
|33.0
|27.5
|भागलपुर
|34.9
|27.8
