Bihar Politics: नीतीश के गढ़ में आज राहुल गांधी की चुनावी हुंकार, मुकेश सहनी का प्रोग्राम भी फाइनल

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) के गृह जिला नालंदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की यह तीसरी चुनावी सभा होगी। इसके पहले बुधवार को राहुल गांधी ने तेजस्वी और मुकेश सहनी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया था।

कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार, राहुल 30 अक्टूबर को नालंदा और बरबीघा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे गांधी दिल्ली लौट जाएंगे और वापस दो नवंबर से वापस बिहार में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार को लौटेंगे। इधर, 31 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अमरपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे।

मुकेश सहनी करेंगे 10 चुनावी सभाएं दूसरी ओर, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का 30 अक्टूबर को करीब 10 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के अनुसार सहनी विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ 10.35 बजे मधुराम उच्च विद्यालय मैदान, ग्वालपाड़ा, मधेपुरा में चुनावी सभा करेंगे। 11.20 बजे पानी टंकी मैदान, आलमनगर, मधेपुरा में तथा 12.10 बजे जीवछ खेल मैदान, कोठराम ढलान, दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।

वे 12.50 में दुर्गा मंदिर, बरुआरा, दरभंगा में और उसके बाद 1.35 बजे कुम्हरौली खेल मैदान, दरभंगा, 2.20 बजे महंत रामदास इंटर कालेज , कांटा खेल मैदान, मुजफ्फरपुर और 3.00 बजे सरफुद्दीनपुर उच्च विद्यालय खेल मैदान, बोचहा, मुजफ्फरपुर में आम सभा मे लोगो को संबोधित करेंगे।