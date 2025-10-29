Language
    Bihar Politics: लालू-तेजस्वी को झटका, 2 दिग्गज नेताओं ने दिया इस्तीफा; NDA और BSP को फायदा

    By Neeraj Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:15 PM (IST)

    बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले, राजद नेता राम एकबाल राय ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने राजद पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं, बांका में युवा राजद नेता नयन सिंह नटवर ने भी इस्तीफा दे दिया और जदयू प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की।

    लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव।

    जागरण टीम, शिवहर/बांका। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ दिन पहले ही शिवहर इलाके के प्रमुख आंदोलनकारियों में शामिल वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नेता राम एकबाल राय ‘क्रांति’ ने अपने समर्थकों के साथ राजद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम एकबाल राय ‘क्रांति’ समाजवादी विचाराधारा के नेता रहे हैं और वह स्थापनाकाल से ही राजद में थे। विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर उनका इस्तीफा राजद के लिए बड़ी क्षति है।

    उन्होंने शहर स्थित बसपा कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक बसपा की सदस्यता हासिल की। बसपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र राम, मदन राम, असपा नेता चितरंजन राम व रमाकांत राम ने उन्हें फूल-माला पहनाकर स्वागत किया।

    इस अवसर पर उन्होंने बसपा प्रत्याशी मो.शरफद्दीन के पक्ष में जनसमर्थन जुटाने की बात कही। मौके पर रेहान नवाज, शमशेर आलम, असगर आलम, फिरदौस आलम, चंदन कुमार व खलीकुर रहमान आदि मौजूद रहे।

    बांका: युवा राजद प्रदेश सचिव नयन ने भी दिया इस्तीफा

    दूसरी ओर, मंझौनी गांव (बांका) निवासी एवं युवा राजद प्रदेश सचिव नयन सिंह नटवर ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया।

    नयन सिंह ने कहा कि पार्टी में अब समर्पित कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं रह गई है। 2020 से वे लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटे रहे। उनका आक्रोश है कि वर्तमान समय में कार्यकर्ताओं को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

    उन्होंने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी मनीष कुमार को समर्थन देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि सिटिंग विधायक भूदेव चौधरी का टिकट कटने के बाद से ही पार्टी में असंतोष का माहौल था।

