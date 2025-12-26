आधी रात पहुंची गाड़ियां और खाली होने लगा राबड़ी देवी का सरकारी आवास, 1 महीने पहले मिला था नोटिस

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में राबड़ी आवास से छोटे-मोटे सामान हटाने का क्रम शुरू हो गया है। गुरुवार रात को छोटी गाड़ियां पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास (राबड़ी आवास) पहुंचीं।

इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। वहां से उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा।

गुरुवार रात को राबड़ी आवसा से छोटी गाड़ियों में पेड़-पौधे व अन्य छोटे सामान निकालकर शिफ्ट किया गया है। सामान की शिफ्टिंग तब हो रही है जब आरजेडी सुप्रीमों लालू यादव दिल्ली में है, वहीं तेजस्वी यादव भी इस समय पटना में नहीं है। फिलहाल आरजेडी की तरफ से सामान शिफ्ट करने की कोई पुष्टि नहीं की गई है।