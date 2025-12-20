Language
    कैसी है लालू यादव की हालत? दिल्ली के अस्पताल में हुई थी सफल सर्जरी; मीसा भारती ने दिया अपडेट

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में लालू प्रसाद यादव की मोतियाबिंद और रेटिना की सफल सर्जरी हुई। उनकी बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ...और पढ़ें

    लालू प्रसाद यादव की मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) और रेटिना की सफल सर्जरी की गई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की शनिवार को दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) और रेटिना की सफल सर्जरी की गई। सर्जरी सुचारू रूप से संपन्न हुई। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर हैवे आराम महसूस कर रहे हैं और तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। सर्जरी से जुड़ी जानकारी उनकी बेटी मीसा भारती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से साझा की।

    यह सर्जरी सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर ड. महिपाल सिंह सचदेव के नेतृत्व में की गई। पद्मश्री से सम्मानित डॉ. सचदेव क्लिनिकल एक्सीलेंस, इनोवेशन और एथिकल आई केयर के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते हैं। कैटरेक्ट और रेटिना से जुड़ी यह संयुक्त सर्जरी बिना किसी कॉम्प्लीकेशन्स के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बेस्ट प्रैक्टिस के अनुसार पूरी की गई।

    सर्जरी को लेकर जानकारी साझा करते हु सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर डॉ. महिपाल सिंह सचदेव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की प्लान्ड कैटरेक्ट और रेटिना सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई है। आज उपलब्ध एडवांस्ड ऑप्थैल्मिक टेक्नोलॉजी और रिफाइंड सर्जिकल टेक्निक्स के चलते ऐसी सर्जरी सुरक्षित, हाई प्रिसिशन और मिनिमली इनवेसिव हो गई हैं। उन्होंने उपचार के प्रति अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और रूटीन पोस्ट-ऑपरेटिव केयर व फॉलो-अप के साथ उनकी रिकवरी स्मूद और तेज रहने की पूरी उम्मीद है।

    उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में आप्थैल्मोलाजी के क्षेत्र में हुए एडवांसमेंट्स ने कैटरेक्ट और रेटिना सर्जरी को बेहद प्रिसाइज, ब्लेडलेस और लगभग पेनलेस बना दिया है। एडवांस्ड इमेजिंग सिस्टम्स, माइक्रो-इंसीजन टेक्निक्स और स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सर्जिकल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग से विजुअल रिकवरी तेजी से होती है और मरीज की डेली लाइफ में न्यूनतम डिसरप्शन होता है। अधिकतर मामलों में लालू यादव की तरह यह सर्जरी डे-केयर प्रोसीजर के रूप में की जाती है, जिससे मरीज को उसी दिन घर जाने की सुविधा मिलती है और लंबी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती।

    सफल सर्जरी के बाद श्री लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वे अब घर पर रहकर रिकवरी करेंगे। डॉक्टरों ने उन्हें नियमित पोस्ट-ऑपरेटिव फॉलो-अप की सलाह दी है, ताकि हीलिंग और विजन आउटकम्स पर निगरानी रखी जा सके।

    मेडिकल टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा, “ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी की आंखों की सर्जरी सेंटर फॉर साइट, नई दिल्ली में डॉ. महिपाल सचदेव के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक पूरी हुई। मैं डॉक्टरों और स्टाफ की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने पूरे इलाज के दौरान बेहतरीन देखभाल और सहयोग दिया। मैं सभी शुभचिंतकों से भी अनुरोध करती हूं कि वे उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें।”