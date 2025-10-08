Language
    छात्रों के लिए खुशखबरी! प्राइमरी स्कूलों में आज लगेगा विशेष मेला, 11 अक्टूबर को होने वाली पीटीएम स्थगित

    By Dina Nath Sahani Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:11 AM (IST)

    बिहार के 71 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में अब हर तीन महीने पर भाषा गणित और विज्ञान मेला लगेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे भाषा और गणित पर आधारित टीएलएम का निर्माण करेंगे। कक्षा छह से आठ तक के बच्चों के लिए विज्ञान और गणित मेला होगा।

    प्रारंभिक विद्यालयों में भाषा, गणित और विज्ञान पर लगेगा मेला

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी 71 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में हर तीन माह पर भाषा, गणित और विज्ञान विषयक मेला लगेगा। इसमें तमाम बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियां करायी जाएंगी और प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी।

    इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के मुताबिक यह त्रैमासिक मेला महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।

    पहली से पांचवीं कक्षा के भाषा एवं गणित विषयों के पाठ्यपुस्तकों में दिए गए पाठ के आधार पर स्थानीय सामग्रियों से शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) का निर्माण कराया जाएगा। निपुण कार्यक्रम-3.0 के तहत इस मेले का आयोजन अनिवार्य किया गया है।

    हिंदी भाषा में कक्षा एक के बच्चे अक्षरों को उनके ध्वनि के साथ मिलान करेंगे। कक्षा दो-तीन के बच्चे अक्षरों से बने सरल शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। कक्षा चार-पांच के बच्चे शब्दों वाले वाक्य को पढ़ना और इससे संबंधित चर्चा करेंगे।

    एक मिनट में 35 से 54 शब्द पढ़ना और इससे संबंधित सवाल का उत्तर देना और दो से तीन शब्दों वाले सरल वाक्य लिखना-यह सब बच्चों की गतिविधियों में शामिल होगा। कक्षा छह से आठ तक के बच्चों के लिए गणित और विज्ञान मेला होगा।

    बच्चों के लिए विज्ञान और गणित का माडल (प्रदर्श) बनाने में यह ध्यान रखेंगे कि विज्ञान प्रदर्श समाज के लिए उपयोगी हो। दैनिक जीवन में इसका उपयोग किए जाने वाले साधन, उपकरणों और यंत्रों से उन्नत और नवाचारी हो। गणित का प्रदर्श मनोरंजक हो।

    11 अक्टूबर को प्रारंभिक विद्यालयों में होने वाली पीटीएम स्थगित

    चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण 11 अक्टूबर को राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में निर्धारित अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) को स्थगित कर दिया गया है।

    इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।

    इसके मुताबिक छह अक्टूबर से आचार संहिता प्रभावी हो गई है। ऐसे में 11 अक्टूबर को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) के सफल आयोजन में व्यवहारिक कठिनाई होने की संभावना है।

    इसके पहले दुर्गापूजा के दौरान पत्र जारी कर कहा था कि सितंबर और अक्टूबर माह में संयुक्त रूप से एक ही पीटीएम 11 अक्टूबर को होगी।

