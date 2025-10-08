छात्रों के लिए खुशखबरी! प्राइमरी स्कूलों में आज लगेगा विशेष मेला, 11 अक्टूबर को होने वाली पीटीएम स्थगित
बिहार के 71 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में अब हर तीन महीने पर भाषा गणित और विज्ञान मेला लगेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे भाषा और गणित पर आधारित टीएलएम का निर्माण करेंगे। कक्षा छह से आठ तक के बच्चों के लिए विज्ञान और गणित मेला होगा।
11 अक्टूबर को प्रारंभिक विद्यालयों में होने वाली पीटीएम स्थगित
चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण 11 अक्टूबर को राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में निर्धारित अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) को स्थगित कर दिया गया है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप निदेशक प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
इसके मुताबिक छह अक्टूबर से आचार संहिता प्रभावी हो गई है। ऐसे में 11 अक्टूबर को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) के सफल आयोजन में व्यवहारिक कठिनाई होने की संभावना है।
इसके पहले दुर्गापूजा के दौरान पत्र जारी कर कहा था कि सितंबर और अक्टूबर माह में संयुक्त रूप से एक ही पीटीएम 11 अक्टूबर को होगी।
